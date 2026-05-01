สมาคมครูชนบท ชัยภูมิ แจ้งความ “รองเลขาสพฐ.” ปมทำร่างหลักสูตรป.4-6 ชี้ ขัดกม. การศึกษาทุกฉบับ - ม. 157

นายสานิตย์ พลศรี นายกสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายสมคิด หอมเนตร รองประธานคณะมนตรีสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน นายประทีปพลมณี เลขาธิการสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิ นายดำรง ศรีวงศ์ชัย อุปนายกฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิ นายชูเดช ฦาแสง กรรมการสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิ นายปัญญา ทะนารี นายทะเบียนสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิ นายสุรสิทธิ์ โคบำรุง สมาชิกสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิ นางราตรี โคบำรุง สมาชิกสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิ และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิต พร้อมมอบสารหลักฐานประกอบการพิจารณา เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา เพื่อให้ดำเนินคดีนายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ รองเลขาธิการสพฐ. เนื่องจากได้การจัดทำร่างหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ป. 4-6 ) พ.ศ.2569 โดยขัดต่อกฎหมายการศึกษาทุกฉบับ ทั้งยังอาจเข้าข่ายการกระทำที่ส่อทุจริตและส่อผิดกฎหมายในหลายมาตรา ทั้งความผิดตามมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 83,46 และเป็นตัวแทนและผู้สนับสนุนมาตรา 90 มาตรา 91 เป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระในขอบเขตทั้งประเทศ
อย่างไรก็ตาม สมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิ ชี้แจงว่า ทางสมาคมฯ ได้ส่งหนังสือคัดค้าน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษา แต่หากยังดำเนินการโดยไม่มีการทบทวนใดๆ เมื่อได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว สมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิ องค์กรการศึกษาภาคประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จะดำเนินการต่อต้านและคัดค้านให้ถึงที่สุด และจะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายอีกด้วย อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้ถูกรับฟังและยังเร่งดำเนินการ ดังนั้นหากปล่อยไว้ อาจจะเสี่ยงกระทบต่อการจัดการศึกษาของชาติที่ไม่ผ่านการอนุมัติทางกฎหมาย และเป็นการทำลายการศึกษาของชาติทั้งระบบ ซึ่งใครจะเป็นผู้รับผิดชอบกับอนาคตการศึกษา อย่างไรก็ตามไม่มีกฎหมายใดให้ดำเนินการปรับรับหลักสูตรการศึกษาได้ ผู้เรียนต้องได้เรียนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระตามวิถีชีวิตของคนไทย โดยยึดกฎหมายประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2560 มาตรา 258 จ (4) ข้อ 5 ด้านการศึกษา กำหนดให้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ได้ในระดับชั้นเรียนเท่านั้น (ไม่มีบัญญัติไว้ให้ทำการปรับหลักสูตรในระดับชาติแต่อย่างใด) และให้ผู้เรียนได้เรียนตามถนัด พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแผนการจัดการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579
ทางสมาคมเตรียมที่จะยื่นหนังสือถึง ประเสริฐ จันทรรวงทอง เพื่อให้พิจารณาดำเนินการย้าย วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ออกจากตำแหน่งในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเห็นว่าการย้ายดังกล่าวเป็นมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกแซงพยานหลักฐานหรือกระบวนการตรวจสอบ
ทั้งนี้ สมาคมฯ เห็นว่าประเด็นดังกล่าวไม่เพียงเป็นเรื่องของบุคคล แต่ยังเกี่ยวข้องกับความชอบธรรมของกระบวนการจัดทำหลักสูตรการศึกษาระดับชาติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียนและทิศทางการศึกษาของประเทศในระยะยาว จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน รอบคอบ และยึดหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด