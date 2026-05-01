ป.ป.ช.ฟัน “สุภา” ไม่อุทธรณ์คดีภาษีหุ้นชินฯ สมัยนั่งรองปลัดคลัง ทำเสียหาย 1.7 หมื่นล้าน

ป.ป.ช.มีมคิ 4 ต่อ 3 ชี้มูลความผิด “สุภา ปิยะจิตติ” สมัยเป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง ไม่อุทธรณ์คดีภาษีหุ้นชินฯ ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 1.7 หมื่นล้านบาท ทั้งที่ศาลฎีกาฯ มีคำวินิจฉับไว้แล้ว
วันนี้ ( 1 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่า ในการประชุม ป.ป.ช.เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ประชุมป.ป.ช.มีมติเสียงข้างมาก 4 ต่อ 3 ชี้มูลความผิด น.ส.สุภา ปิยะจิตติ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ กรณีไม่มีคำสั่งให้กรมสรรพากรอุทธรณ์คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ในการเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ป สมัยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 1.7 หมื่นล้านบาท จากไม่อุทธรณ์คดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐ อันเป็นหน้าที่โดยตรง ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้วินิจฉัยคดีนี้ไว้
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกระทรวงการคลังและกรมสรรพากรในคดีนี้สมควรยกเหตุดังกล่าวขึ้นโต้แย้งในการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง แต่กลับไม่ดำเนินการ ทำให้รัฐสูญเสียการจัดเก็บภาษี เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อระบบราชการของกระทรวงการคลังและกรมสรรพากรจากการไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ทำให้คดีถึงที่สุด ไม่สามารถเรียกเก็บภาษีดังกล่าวได้อีกต่อไป โดยที่ประชุม ป.ป.ช.จะส่งสำนวนดังกล่าวให้อัยการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป