“ศธ.” สั่งลุย! “อัครนันท์” ตรวจแบบเรียนล้าหลัง ขีดเส้นสกร. เคลียร์ข้อเท็จจริง 5 พ.ค. พร้อมปรับหลักสูตรสู้โลกใหม่

รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่พบแบบเรียนบางแห่งยังใช้หลักสูตรปี 2551 ไม่ตอบโจทย์ทักษะยุคใหม่ สั่งเร่งตรวจสอบทั้งระบบ ย้ำต้องโปร่งใส ครบทุกมิติ พร้อมปรับปรุงเนื้อหา–หนังสือเรียน ยกระดับการศึกษานอกระบบ ลดเหลื่อมล้ำทั่วประเทศ
นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ สกร. ในหลายพื้นที่ เพื่อติดตามสภาพการจัดการเรียนรู้และการให้บริการด้านการศึกษานอกระบบแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่พบว่าแบบเรียนที่ใช้ในห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้บางแห่งยังคงเป็นหลักสูตรปี 2551 ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับบริบทการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นในปัจจุบัน
กรณีดังกล่าวสอดคล้องกับที่สส.พรรคประชาชนได้ออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบมาตรฐานของแบบเรียน โดยนายอัครนันท์ยืนยันว่า กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้เพิกเฉย และได้สั่งการให้อธิบดี สกร. เร่งรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง พร้อมจัดทำคำชี้แจงอย่างละเอียดภายในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ เพื่อสร้างความชัดเจนต่อสาธารณะ
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้มีการตรวจสอบอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งเนื้อหาหลักสูตร กระบวนการจัดทำหนังสือเรียน การคัดเลือกและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ รวมถึงประสิทธิภาพของการนำไปใช้จริงในพื้นที่ โดยต้องรับฟังความคิดเห็นจากครู ผู้เรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้การประเมินมีความเป็นธรรม โปร่งใส และสะท้อนข้อเท็จจริง
พร้อมกันนี้หากพบข้อบกพร่องหรือประเด็นที่ต้องปรับปรุง จะเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งการปรับหลักสูตร พัฒนาหนังสือเรียนให้ทันสมัย และออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคต อาทิ ทักษะดิจิทัล การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
”กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายยกระดับ สกร. ให้เป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยจะเดินหน้าปรับปรุงทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้มาสนับสนุน เพื่อให้การศึกษานอกระบบมีคุณภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน“นายอัครนันท์กล่าว