“ยศชนัน” เปิดวันแรงงาน 2569 หน้าศาลว่าการ กทม. “จุลพันธ์” กาง 5 ยุทธศาสตร์ อัปสกิล AI ปฏิรูปสวัสดิการแรงงาน

“ยศชนัน” เปิดงานวันแรงงาน 2569 หน้าศาลาว่าการ กทม. ประกาศปักธงเศรษฐกิจงานดี ผนึก “จุลพันธ์” กาง 5 ยุทธศาสตร์เร่งด่วน ทั้งปฏิรูปสวัสดิการ อัปสกิล AI ตั้งเป้าพลิกโฉมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยให้ดีขึ้น
วันนี้ (1 พ.ค.) ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร บรรยากาศวันแรงงานแห่งชาติประจำปีนี้ เต็มไปด้วยความคึกคัก ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เดินทางมาเป็นประธานเพื่อรับฟังและปราศรัยร่วมกับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน พร้อมระบุว่า เป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่เพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ต้องทำให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะแรงงานคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยวันแรงงานสากลมีความสำคัญใน 3 มิติ ได้แก่ 1. การยกย่องคุณค่าของแรงงานในฐานะฟันเฟืองสำคัญของประเทศ 2. การรับฟังและผลักดันข้อเรียกร้องด้านสิทธิและสวัสดิการ และ 3. การสร้างความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน
ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวต่อว่า ปัจจุบันแรงงานไทยเผชิญความท้าทายจากหลายด้าน ทั้งวิกฤตตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อราคาพลังงานและค่าครองชีพ รวมถึงการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเศรษฐกิจสีเขียว รัฐบาลจึงต้องดำเนินนโยบายทั้งเชิงรับและเชิงรุก ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงาน (Reskill/Upskill) โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องยนต์สันดาปที่ต้องปรับตัวสู่เทคโนโลยีใหม่
นอกจากนี้ ยังเตรียมจัดทำ “ฐานข้อมูลทักษะแห่งชาติ” เพื่อเชื่อมโยงทักษะให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม หากทักษะไม่ตรงก็จะมีระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและรายได้ที่สูงขึ้น พร้อมย้ำว่า “เรื่องแรงงานไม่ใช่เรื่องของกระทรวงแรงงานเพียงหน่วยงานเดียว แต่เป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งประเทศ ที่ทุกกระทรวงต้องร่วมกันขับเคลื่อน รัฐบาลจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพี่น้องแรงงานทุกคน”
ขณะเดียวกัน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ขานรับนโยบายดังกล่าวโดยชูแนวคิดว่าแรงงานคือ “เสาหลักต้นสำคัญ” และ “ฟันเฟืองอันทรงพลัง” พร้อมประกาศ “5 ยุทธศาสตร์เร่งด่วน” เพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง ดังนี้
ปฏิรูประบบประกันสังคมยุคใหม่ - นำเสนอ “สูตร CARE” คำนวณบำนาญชราภาพให้สอดคล้องกับค่าจ้างจริงตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องแรงงานจะมีชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคง พัฒนาทักษะแห่งอนาคต - เร่งผลักดัน AI Adoption เสริมศักยภาพแรงงานไทยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสากล ภายใต้หลักการส่งเสริมทุนทางปัญญา
คุ้มครองสิทธิเชิงรุก - เน้นโครงการ Reskill และ Upskill เพื่อจูงใจนายจ้างให้พัฒนาบุคลากรแทนการเลิกจ้าง พร้อมดูแลความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม
เปิดตลาดแรงงานฝีมือ - ขยายโอกาสการไปทำงานต่างประเทศในตำแหน่งที่ให้ผลตอบแทนสูง และจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบ
ยกระดับแรงงานแพลตฟอร์ม - สร้างระบบประกันสังคมที่ยืดหยุ่นสำหรับแรงงานอิสระและไรเดอร์ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสวัสดิการและการคุ้มครองอย่างเท่าเทียม
ในช่วงท้ายของงาน กลุ่มผู้ใช้แรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้อง 8 ประเด็นหลักต่อรัฐบาล อาทิ การรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 เพื่อสิทธิในการเจรจาต่อรอง, การตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง, การปรับเพิ่มค่าคลอดบุตรเป็น 30,000 บาท และการขยายความคุ้มครองแรงงานเหมาค่าแรง ซึ่ง ศ.ดร.ยศชนัน ได้รับข้อเสนอทั้งหมดไว้พิจารณาทันที พร้อมสั่งการตั้งคณะทำงานติดตามผลภายใน 30 วัน เพื่อพิสูจน์ความมุ่งมั่นว่า ภาครัฐจะอยู่เคียงข้างและสร้าง “เศรษฐกิจงานดี” ที่เป็นความหวังที่จับต้องได้จริงของพี่น้องแรงงานทุกคน