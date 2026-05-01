เพื่อไทยแถลงการณ์วันแรงงานสากล 2569 กางโรดแมปยกระดับสิทธิ คุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์ม ปั้นทักษะสูง

เพื่อไทยออกแถลงการณ์วันแรงงานสากล 2569 ยกย่องแรงงานคือฟันเฟืองหลักขับเคลื่อนประเทศ พร้อมกางโรดแมปยกระดับสิทธิแรงงานทุกกลุ่ม-คุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์ม-ปั้นทักษะสูงรับเศรษฐกิจมูลค่าสูง
พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์เนื่องในโอกาสวันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม 2569 โดยยกย่องแรงงานทุกคนในฐานะฟันเฟืองสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการทำให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ ทั้งนี้ ในฐานะที่พรรคเป็นทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่ดูแลกระทรวงแรงงาน จึงขอยืนยันชัดเจนว่า จะไม่หยุดทำงานเพื่อแรงงานในทุกด้าน โดยเน้นการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ หรือแรงงานกึ่งอิสระอย่างแรงงานแพลตฟอร์ม
นอกจากนี้ พรรคเพื่อไทยยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีความเข้มแข็ง เป็นธรรม และมีความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งมุ่งบริหารจัดการโครงสร้างตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับการยกระดับทักษะแรงงาน (Upskilling) ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่ โดยเป้าหมายหลักคือการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง ซึ่งต้องอาศัยแรงงานที่มีศักยภาพและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ในช่วงท้ายของแถลงการณ์ พรรคเพื่อไทยระบุถึงความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้และเปิดโอกาสให้แรงงานไทยทุกคนสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ โดยพรรคเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อแรงงานไทยมีรากฐานชีวิตที่มั่นคงแล้ว ย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ประเทศไทยมั่งคั่งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน