“พี่ศรี” ร้อง ป.ป.ช.สอบ “สุริยะ” ย้ายอธิบดีกรมฝนหลวง จงใจทุจริต-ผิดจริยธรรมร้ายแรง หรือไม่

“ศรีสุวรรณ” ยื่น ป.ป.ช.สอบ “สุริยะ” ปมย้ายอธิบดีกรมฝนหลวง เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ จงใจกระทำผิดรัฐธรรมนูญ และผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่
วันนี้ (1 พ.ค.) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรฯ และพวก กรณียอมรับว่า หลานของตน อดีต CEO สายการบินชื่อสัตว์ในอากาศ นามสกุล จ. เข้ามาก้าวก่ายการบริหารราชการในกรมฝนหลวง จนกลายเป็นกรณีพิพาทนำไปสู่การฮาราคีรีตัวเองของอธิบดีกรมฝนหลวงหรือไม่
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณี นายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยื่นหนังสือลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 โดยอ้างว่า ไม่สามารถสนองนโยบายฝ่ายการเมืองได้ อันเนื่องมาจาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรฯเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้โยกย้าย นายราเชน ศิลปะรายะ จากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการเพียง 5 เดือน โดยอ้างว่า เพื่อความเหมาะสม เพราะต้องการคนที่ทำงานคล่องตัว จึงต้องเปลี่ยนอธิบดีเพราะใกล้เกษียณ
แต่ทว่า นายราเชน ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน กรณีที่โดนย้ายไปเป็นผู้ตรวจ เพราะมีโทรศัพท์จากซีอีโอสายการบินชื่อเป็นสัตว์ แต่อยู่บนอากาศ นามสกุล จ.มาขอพบ พอถึงวัน มี 3 คนมาพบบอกว่าจะมาช่วยดูงานซ่อมอากาศยาน แต่อธิบดีจึงไม่พบ เพราะมีงานนัดหมายล่วงหน้า ไม่รู้มิจฉาชีพหรือไม่ จึงเป็นเหตุให้ถูกย้ายหรือไม่ ซึ่ง รมว.เกษตรฯ สวนกลับว่าไม่เกี่ยวกันเลย เพราะอย่างไรก็ต้องย้าย เพราะมีปัจจัยหลายๆ อย่างที่ต้องสั่งย้ายอยู่แล้ว
นอกจากนั้น นายราเชน ยังกล่าวอีกว่า ตนเก็บเรคคอร์ดทั้งหมดมีทั้งคลิปและโทรศัพท์ที่โทร.มาเมื่อ 24 เมษา 69 ก็ติดต่อมาถึง 5 ครั้ง งบซ่อมอากาศยานปกติได้ปีละ 300 ล้านบาท ซึ่งซ่อมไม่จริงไม่ได้เพราะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และยังยืนยันอีกว่า มีบุคคลเรียกให้เอาเอกสารไปดูงบปี 70 ไปคุยที่อาคารแห่งหนึ่งแถวย่านวิภาวดี ชั้น 4 อีกด้วย
กรณีที่ นายราเชน ออกมาแฉว่า ถูกหลานรัฐมนตรีพยายามโทรศัพท์หาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการซ่อมอากาศยานของกรมฝนหลวง และการที่คนใกล้ชิดเรียกให้เอาเอกสารไปดูงบปี 70 บริเวณชั้น 4 อาคารที่ทำการพรรค ถนนวิภาวดี นั้น เป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญ ม.144 ซึ่งห้าม สส. ยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน และอาจเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ม.184 (2) ประกอบ ม.186 รวมทั้งขัดต่อจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วย ซึ่ง รมว.เกษตรฯจะปฏิเสธความรับผิดชอบไปมิได้
ด้วยเหตุดังกล่าว องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงนำความพร้อมพยานหลักฐาน คลิปสัมภาษณ์ทั้งหมดมาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.เพื่อขอให้ไต่สวนและมีความเห็นชี้มูลความผิดว่าการกระทำของ รมว.เกษตรฯ และคนใกล้ชิดเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ด้วย