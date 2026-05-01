โฆษก พปชร.ปัดข่าวยุบรวมภูมิใจไทย ยันพรรคยังเดินหน้า แม้ “บิ๊กป้อม” วางมือ พร้อมเปิดตัวคนรุ่นใหม่เสริมทัพ

โฆษก พปชร.ยันพรรคยังเดินหน้า หลัง “พล.อ.ประวิตร” วางมือ ปัดยุบรวมภูมิใจไทย เตรียมเปิดตัวคนรุ่นใหม่เสริมทัพ
วันนี้ (1 พ.ค.) นายยุทธนา ศรีตะบุตร สส.หนองคาย ในฐานะเลขาธิการและโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ชี้แจงกระแสข่าวลือยุบรวมกับ พรรคภูมิใจไทย ว่า ไม่เป็นความจริง เป็นเพียงการร่วมรัฐบาลตามปกติ พรรคยังเดินหน้าทำงานต่อไป
นายยุทธนา ระบุว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ วางมือทางการเมืองแล้ว แต่ยังทำหน้าที่ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ยอมรับพรรคต้องปรับตัว เป้าหมายการทำงานของพรรคในปัจจุบัน คือ สนับสนุนนโยบายต่างๆ และผลักดันกฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อประชาชน
พร้อมกันนี้ พรรคได้แต่งตั้ง นางสาวปวริศา ศรีชยังกูร เป็นผู้อำนวยการพรรค ที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาขับเคลื่อน และปรับโครงสร้างพรรค รวมถึงย้ายที่ทำการให้เหมาะสมกับจำนวน สส.ที่มีอยู่ 5 คน
นายยุทธนา ยืนยันว่า พรรคยังทำงานต่อได้ ภายใต้การนำของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง หัวหน้าพรรค ซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองสูง และยืนหยัดทำงานภายใต้พรรคพลังประชารัฐต่อไป พร้อมย้ำจุดยืนว่า จะรักษาบทบาทในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลที่ทำงานเพื่อประชาชน และยืนหยัดทำการเมืองภายใต้พรรคพลังประชารัฐต่อไปอย่างชัดเจน