กางชื่อกก.บห.ใหม่พรรคส้ม "ศรายุทธ์" ปรับนั่งที่ปรึกษา "เท้ง-จ้อน" โยก "ไอติม" รองหน.ดูสภา จัดทัพทีมโฆษก

เปิดชื่อ กก.บห.พรรคประชาชนชุดใหม่ ปรับตั้ง ‘ติ่ง ศรายุทธ์’ เป็นที่ปรึกษา ‘เท้ง-จ้อน’ โยก ‘พริษฐ์’ นั่งรองหัวหน้าดูแลด้านสภาฯ ขณะที่ ‘พนิดา-กรุณพล-ณพัทธ์‘ เป็นรองโฆษกช่วย ‘ภคมน’
เมื่อวันที่ (30 เมษายน) ผู้สื่อข่าวรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคประชาชน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการตัดสินใจเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ เพื่อจัดทัพหลังการเลือกตั้งและพร้อมทำงานตอบสนองการตรวจสอบรัฐบาลในสมัยสภาชุดปัจจุบัน สำหรับรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญภายในพรรค ได้แก่ 1.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ เป็นหัวหน้าพรรค 2.นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ อดีตสส.บัญชีรายชื่อ เป็นเลขาธิการพรรค 3.น.ส.ชุติมา คชพันธ์ อดีตสส.บัญชีรายชื่อ เป็นเหรัญญิกพรรค 4.นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค 5.น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา อดีตสส.นครปฐม เป็นกรรมการบริหารพรรค
ขณะที่รองหัวหน้าพรรคประกอบด้วย 1.น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย 2.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการทั่วไป 3.นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีตสส.บัญชีรายชื่อ เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการพิเศษ 4.นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายยุทธศาสตร์พื้นที่
5.นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร สส.บัญชีรายชื่อ เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายต่างประเทศ 6.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย 7.นายกิตติชัย เตชะกุลวณิชย์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายงานบริหารท้องถิ่น 8.นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สส.บัญชีรายชื่อ เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายยุทธศาสตร์ และ 9.นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการสภา
สำหรับทีมโฆษก ประกอบด้วย 1.น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ เป็นโฆษกพรรค 2.น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ สส.สมุทปราการ เป็นรองโฆษกพรรค 3.นายกรุณพล เทียนสุวรรณ อดีตสส.บัญชีรายชื่อ เป็นรองโฆษกพรรค และ 4.นายณพัทธ์ นรังศิยา เป็นรองโฆษกพรรคนอกจากนี้ ยังมีมติแต่งตั้งนายศรายุทธิ์ ใจหลัก อดีตเลขาธิการพรรค เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคและที่ปรึกษาเลขาธิการพรรค