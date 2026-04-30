รับไม่อั้น แต่เงื่อนไขเพียบ! "รถพุ่มพ่วง" แจกค่าน้ำมันฯ เดือนละ 3 พัน พ่วงสินค้าโมเดิร์นเทรดยักษ์ ประเดิมพรุ่งนี้ 8โมงถึงแค่เที่ยงคืน 7 พ.ค.

มหาดไทย เปิดสมัคร "รถพุ่มพ่วง" ไม่อั้น! จากยอด 3.2 หมื่นคัน "สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน!" สิทธิประโยชน์ "ค่าน้ำมัน" รถยนต์ 3 พันบาท/คัน/เดือน "รถสามล้อพ่วงข้าง/มอไซด์" 1.5 พันบาท/คัน/เดือน รวมถึงสนับสนุนสินค้าราคาประหยัด จาก 5 ห้างโมเดิร์นเทรดยักษ์ สำหรับนำไปจำหน่ายในพื้นที่ ประเดิมพรุ่งนี้ แปดโมงเช้า ถึงแค่ เที่ยงคืน วันที่ 7 พ.ค. มีแค่เงื่อนไข บัตรปชช./รถที่ใช้จำหน่าย รวมถึงต้องไปยืนยันตัวตนที่อำเภอ หรือกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
วันนี้ (30 เม.ย.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการปกครอง มีหนังสือถึงฝ่ายปกครองทั่วประเทศ เชิญชวนผู้ประกอบการรถพุ่มพวง สมัครเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวง”
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับการสนับสนุนค่าน้ำมันและสินค้าราคาถูกสำหรับจำหน่าย
เปิดรับสมัครผ่านระบบ THAID ออนไลน์ ไทยช่วยไทย
"เงื่อนไข คือ ผู้ประกอบการรถพุ่มพวง ต้องมีสัญชาติไทย ประกอบอาชีพค้าขาย ใช้ยานพาหนะเดินทางไปขายสินค้าที่หลากหลาย "ยกเว้น รถประกอบอาหาร รถขายอาหารเคลื่อนที่ (ฟู๊ดทักซ์) และต้องไปยืนยันตัวตนที่อำเภอ หรือยืนยันตัวตนกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ระหว่าง วันที่ 1-8 พ.ค. 2569 ที่ว่าการอำเภอ หรือ ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่"
กรมการปกครอง ยังย้ำว่า หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย บัตรประชาชนและรูปถ่ายรถพุ่มพวง ที่ใช้ขายของให้พร้อม! "สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน!" สามารถเลือก อำเภอ หรือ จังหวัด จำหน่ายได้เพียง 1 แห่ง และส่งใบสมัครเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
ให้มีทะเบียนรถเพียง 1 คัน ใช้ตลอดโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 23.59 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ขณะที่ สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สนับสนุนค่าน้ำมัน รถยนต์ 3,000 บาท/คัน/เดือน ,รถสามล้อพ่วงข้างและรถจักรยานยนต์ 1,500 บาท/คัน/เดือน และสนับสนุนสินค้าราคาประหยัด สำหรับนำไปจำหน่ายในพื้นที่
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง
สุดสัปดาห์ที่แล้ว นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้รายงานผลการสำรวจ “รถพุ่มพวง”ข้อมูลตลาดนัดและผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝ่ายปกครองใน 878 อำเภอ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย นั่งเป็นประธานฯ
หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ 17 เม.ย. ได้วิทยุด่วน ให้ ปลัดจังหวัด เร่งดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
รายงานพบว่า มีรถพุ่มพวงในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง สามล้อพ่วงข้าง 22,302 คัน และ รถยนต์ 10,377 คัน
ข้อมูลตลาดนัดและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป
ประกอบด้วย ตลาดเอกชน 3,303 แห่ง ตลาดอปท. 1,383 แห่ง ตลาดวิสาหกิจ 247 แห่ง ตลาดนัดทั่วประเทศ 9,948 แห่ง และร้านค้าสวัสดิการชุมชน 24,516 แห่ง
ส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับอำเภอ พบเป็นสินค้าบริโภค 69,376 รายการ สินค้าอุปโภคโภค 52,703 แห่ง และสินค้าโอทอป 47,686 รายการ.
กรมการกปกครอง ยังให้อําเภอทุกอําเภอ "ตรวจสอบเส้นทางการให้บริการของรถพุ่มพวง" ที่มีการวิ่งให้บริการ อยู่เป็นประจําในปัจจุบันและรายงานให้จังหวัดทราบ เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่
โดยในเบื้องต้นระยะแรก กําหนดอําเภอละ 10 เส้นทาง เน้นเส้นทางที่มีประชาชนผู้ใช้บริการจับจ่ายใช้สอย เป็นจํานวนมาก และครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้าง แบ่งออกเป็น รถยนต์ จำนวน 5 เส้นทาง และ รถจักรยานยนต์/สามล้อพ่วงข้าง จํานวน 5 เส้นทาง
สำหรับการสำรวจ "รถพุ่มพวง" เป็น นโยบายเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ “เยียวยาลดค่าครองชีพประชาชน” ผ่านการจัดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษในโครงการ “ธงฟ้าราคาประหยัด”
ซึ่งจำหน่ายต่ำกว่าท้องตลาดเฉลี่ยร้อยละ 30–60 ครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า 200 รายการ อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันปาล์ม และน้ำตาลทราย ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน
สำหรับพื้นที่ห่างไกลหรือประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงตลาดนัดหรือร้านค้าธงฟ้าได้ ที่ กำหนดแนวทางกระจายสินค้าในรูปแบบ “ตลาดเคลื่อนที่” และ “รถพุ่มพวง” เพื่อให้ประชาชนทุกชุมชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึง
เบื้องต้น จะเปิดรับผู้ประกอบการ “รถพุ่มพวง” เพิ่มเติม ตั้งเป้าหมาย 3,800 คัน.