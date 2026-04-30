เปิดหนังสือลาออก "ราเชน" ระบุชัด ไม่สามารถสนองนโยบายการเมืองได้

เปิดหนังสือลาออกจากราชการ ของ "ราเชน ศิลปะรายะ" อธิบดีฝนหลวง ระบุเหตุไม่สามารถสนองนโยบายการเมืองได้
วันที่ 30 เม.ย. 2569 เพจเฟซบุ๊กเรื่องเล่าข่าวเกษตร ได้โพสต์หนังสือลาออกจากราชการ ของนายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่ 28 เมษายน 2569 มีผลในวันที่ 23 มิถุนายน 2569 โดยระบุเหตุผล เนื่องจากไม่สามารถสนองนโยบายของฝ่ายการเมืองได้
รายละเอียดหนังสือขอลาออกจากราชการ
เขียนที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง ขอลาออกจากราชการ
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด้วยข้าพเจ้า นายราเชน ศิลปะรายะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการเพราะ เนื่องจากไม่สามารถสนองนโยบายของฝ่ายการเมืองได้
ข้าพเจ้ามีภาระผูกพันกับทางราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ นายราเชน ศิลปะรายะ)
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร