"สิริพงศ์" ตอบกระทู้แลนด์บริดจ์ ย้ำเป็นเวลาที่ใช่-แก้วิกฤตเดินเรือโลก คุ้มค่า ลดเวลาขนส่งได้ถึง 5 วัน

สส.ภูเก็ต กล้าธรรม ตั้งกระทู้ถามสดนายกฯ - รมว.คมนาคม ปมรัฐไฟเขียวลงทุนแลนด์บริดจ์ รมช.คมนาคมรับมอบหมายมาตอบแทน ชี้เป็นทางออกวิกฤตเดินเรือโลก ย้ำเป็นเวลาที่ใช่-คุ้มค่า-ลดเวลาขนส่งได้ถึง 5 วัน
วันนี้ (30 เมษายน) เวลา 11.30 น.น.ส.อรทัย เกิดทรัพย์ สส.จังหวัดภูเก็ต พรรคกล้าธรรม ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาถึงกรณีโครงการแลนด์บริดจ์ โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มาชี้แจงแทน
น.ส.อรทัย อรทัย ตั้งคำถามถึงความชัดเจนในการรื้อฟื้นโครงการแลนด์บริดจ์ เหตุใดรัฐบาลจึงเร่งผลักดันทั้งที่ไม่มีในคำแถลงนโยบาย ขณะที่การแก้ปัญหาวิกฤตอื่นยังไม่เป็นรูปธรรม พร้อมขอให้ชี้แจงความคุ้มค่าหลังพบข้อมูลขัดแย้งระหว่างผลการศึกษาจากศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ระบุว่าโครงการ 30 ปีไม่สามารถคืนทุนได้ มีค่าผลตอบแทนที่คาดว่าเราจะได้จากการลงทุน (NPV) และผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) ติดลบ แต่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กลับระบุว่าจะคืนทุนได้ภายใน 24 ปีและมีค่า NPV เป็นบวก จึงขอทราบที่มาของตัวเลข การดึงส่วนแบ่งจากช่องแคบมะละกา
ด้านนายสิริพงศ์กล่าวถึงสาเหตุที่รัฐบาลหยิบยกโครงการแลนด์บริดจ์ขึ้นมา เนื่องจากมีข้อเท็จจริงเรื่องสถิติการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกาที่คาดว่าในปี 2030 จะมีเรือผ่านช่องแคบนี้เพิ่มขึ้นถึง 110,000 ลำต่อปี ทำให้เกิดความแออัด และมักเกิดอุบัติเหตุ
นอกจากนี้ สภาพการเดินเรือทางน้ำทั่วโลกหลายพื้นที่พบปัญหา เช่น บริเวณคลองสุเอช ที่เกิดเหตุเรือเอเวอร์กรีนติดกีดขวางทาง, เหตุการณ์ก่อการร้ายในทะเลแดง ที่ทำให้เรือขนส่งสินค้าต้องแล่นเรืออ้อมแหลมกู๊ดโฮป ทำให้ต้องใช้เวลาเพิ่มอีก 10 วัน
ทั้งหมดนี้แม้จะเป็นเหตุการณ์ในอดีต แต่สถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่หลายประเทศหยิบยกขึ้นมา และทุกคนเห็นตรงกันว่าจะต้องมีเส้นทางคมนาคมที่เป็นทางเลือกได้ แม้ก่อนหน้านี้ไทยเคยมีการพูดคุยเรื่องการขุดคลองไทย แต่มีความเห็นตรงกันว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่า
นายสิริพงศ์ยังระบุด้วยว่า ส่วนที่จะต้องเป็นเวลานี้ เนื่องจากเป็นเวลาที่ใช่ เพราะจากความแออัดของช่องแคบมะละกาที่จะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจที่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าจะดีขึ้นหรือเลวลง และความพร้อมของ Smart Port Technology & AI-Digitalization
“วันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น ในอดีตท่านอาจจะคิดว่าการเดินทางทางเรือ หมายความว่าจะใช้เรืออย่างเดียว ไม่ควรจะเป็นการยกเปลี่ยนลำ ยกของออกจากเรือขึ้นทางราง แต่นี่คือเทคโนโลยีที่เราคิดมาว่า ถ้าเป็นแลนด์บริดจ์จะประหยัดเวลาการเดินทางข้ามจากอ่าวไทยไปทะเลอันดามัน ประหยัดเวลาในการเดินทางผ่านช่องแคบมะละกาไป 5 วัน ดังนั้นเวลานี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนนโยบาย”
นายสิริพงศ์ ยอมรับว่า ในอดีต สนข. เคยทำข้อมูล FIRR ต่ำ และมีการร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมระดับโลกจากเนเธอร์แลนด์ แต่วันนี้ FIRR ของ สนข. เปลี่ยนไป เป็นบวก และพิจารณาดูแล้วมีความน่าสนใจที่จะลงทุน โดยจะเป็นโครงการแบบ PPP หรือโครงการร่วมระหว่างรัฐกับเอกชน จะทำให้ไม่เป็นภาระด้านงบประมาณมากเกินไป
จากนั้น น.ส.อรทัยได้สอบถามถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของคนในพื้นที่จังหวัดระนอง และชุมพร ที่นักวิชาการออกมาระบุว่า EHIA กับ EHIA ที่อยู่ในโครงการกับที่มีการสำรวจจริงต่างกัน
นายสิริพงศ์ ตอบว่า เป็นธรรมดาของทุกครั้งที่มีการก่อสร้างโครงการที่เปลี่ยนแปลงภูมิประเทศจะมีข้อถกเถียง เพราะส่งผลต่อระบบนิเวศที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ในประเทศไทย ซึ่งตนทราบดีว่าโครงการแลนด์บริดจ์มีข้อโต้แย้งจากหลายๆ ส่วน ทั้งประเด็น EIA และ EHIA ที่รัฐบาลจะต้องทำให้ครบถ้วน และทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน 4 จังหวัดภาคใต้ ที่ในอนาคตที่เราจะเรียกว่า SEC สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ โดยกระบวนการเริ่มต้นจะต้องทำ พ.ร.บ.SEC ก่อน ส่วนที่อาจมีข้อกังวลว่าชาวต่างชาติจะถือครองที่ดินเกินกว่าคนไทย ยืนยันว่าเป็นการจัดสรรพื้นที่ให้คนไทยและคนต่างประเทศได้มีโอกาสลงทุน สิ่งที่เกิดขึ้นคือการสร้างเศรษฐกิจและการจ้างงานรูปแบบใหม่ ยืนยันว่ารัฐบาลตั้งใจทำโครงการนี้เพื่อให้เกิด New S-Curve ใหม่ ที่จะสร้างรายได้และสร้างเศรษฐกิจให้กับจังหวัดภาคใต้ ส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลจะไม่ปล่อยให้หลุดไป ขอให้ประชาชนในพื้นที่สบายใจได้
ต่อมา น.ส.อรทัย ยังระบุว่า อยากให้รัฐมนตรีเน้นย้ำอาชีพสงวนที่จะไม่ปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาแย่งงาน รวมถึงบทลงโทษ ขณะเดียวกันจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยไม่ตกเป็นเป้าและเป็นพื้นที่การแข่งขันของประเทศมหาอำนาจ รวมทั้งการเวนคืนที่ดินของประชาชนในพื้นที่ไปเป็นสัมปทานของชาวต่างชาติ
นายสิริพงศ์ ยังระบุถึงระยะเวลาขนถ่ายสินค้าของโครงการแลนด์บริดจ์ที่ใช้เวลา 5 วัน ว่า สำหรับคนปกติอาจจะเป็นระยะเวลาแค่ 5 วัน แต่ในสถานการณ์ที่เรือไม่สามารถแล่นผ่านได้ระยะเวลา 5 วัน มีความสำคัญ ส่วนกรณีสัมปทานให้กับชาวต่างชาติ 50 ปีนั้น ยืนยันว่าต่างจาก 99 ปี เพราะหากไม่ได้ทำผิดเงื่อนไข จึงจะมีสิทธิ์ที่จะขอต่อสัญญาได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจรัฐบาลได้เปิดตั้งกองทุนให้ผู้ได้รับสัมปทานต้องสมทบเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ SEC เชื่อว่าสิ่งนี้จะสร้างความอุ่นใจให้กับคนในพื้นที่ได้ ขณะเดียวกันการเวนคืนที่ดินเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการจัดสรรเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับประโยชน์สูงสุด และย้ำว่า เรื่องการแข่งขันทางภูมิเศรษฐศาสตร์ ไทยมีจุดแข็งในการรักษาสถานภาพความเป็นกลางในการต่อสู้กันของขั้วอำนาจเศรษฐกิจ