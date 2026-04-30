“น้ามาร์ค-หลานไอติม” ประสานเสียงจี้ “โสภณ” เข้มข้อบังคับ นายกฯ-รมต.เบี้ยวตอบกระทู้ต้องแจ้งเป็นหนังสือ ดักอย่าทำย้อนหลัง

“อภิสิทธิ์-พริษฐ์” จี้ “โสภณ” เข้มข้อบังคับ นายกฯ-รัฐมนตรี เบี้ยวตอบกระทู้สด ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ดักคอ อย่าทำย้อนหลัง ส่อผิดข้อบังคับ ด้าน “โสภณ” เผยไอเดีย จ่อแก้ข้อบังคับ หลังพบ สส. ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับ คำวินิจฉัยของประธานมีปัญหา
วันที่ 30 เม.ย.ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ช่วงกระทู้ถามสด ที่มี นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภา เป็นประธานการประชุม ซึ่งช่วงที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ตั้งกระทู้ถามเรื่องน้ำมัน และเจาะจงให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย หรือ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และ รมว.คมนาคม มาตอบ แต่เมื่อถึงเวลาพบว่า นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม มาชี้แจงแทน
จากประเด็นดังกล่าวทำให้ สส.ต้องลุกหารือเพื่อให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติและป้องกันไม่ให้นายกฯ หนีตอบกระทู้ต่อสภา โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยและซ้ำซาก ทั้งนี้ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญชัดเจนว่า นายกฯ ที่ถูกตั้งกระทู้ถามต้องมาตอบกระทู้ถามในเรื่องนั้นด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ต้องแจ้งเหตุเป็นหนังสือต่อประธานสภา ก่อนหรือภายในวันประชุมสภา และ ให้กำหนดว่าจะตอบได้เมื่อใด ส่วนข้อบังคับเจตนาชัดว่าต้องการให้คนที่รับผิดชอบมาตอบ ตอบวันนี้ไม่ได้ต้องบอกสภาว่ามาตอบได้เมื่อใด
“ต่อไปถ้ามีรัฐมนตรีหรือนายกฯ บอกว่าไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้ ประธานกรุณาแจ้งต่อที่ประชุมได้หรือไม่ว่า เหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ คืออะไร สภาจะได้ทราบว่า ไปเปิดงานสำคัญกว่าการตอบกระทู้หรือไม่ หรือประชุมความจริงจะเลื่อนก็ได้ แล้วไม่มาตอบกระทู้ ที่จริงประธานต้องวินิจฉัยด้วยซ้ำว่าเหตุที่แจ้งมานั้นเข้าข่ายความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ ถ้าบอกแค่ว่ามีนัดหมายไว้ก่อน ประธานควรแจ้งด้วยว่านัดอะไร นัดเมื่อใด มีหลักฐานหรือไม่ สภาจะได้ศักดิ์สิทธิ์ อย่างน้อยหากประธานทัดทานไม่ได้สังคมจะได้รู้ว่าเหตุจำเป็นหรือไม่” นายอภิสิทธิ์ อภิปราย
นายอภิสิทธิ์ อภิปรายต่อว่า หากจำได้ตอนที่ตนเป็นฝ่ายบริหารเหตุเดียวที่จะไม่มาตอบกระทู้แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรณีไปประชุมต่างประเทศที่ไม่สามารถกำหนดได้ หรือ มีความชัดเจนว่ากระทู้ถามนั้นอยู่ในความรับผิดชอบรัฐมนตรีคนใดจึงมอบหมายมา ตนไม่อยากให้เป็นปัญหาซ้ำซาก ดังนั้น ขอให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไปในการประชุมสภา โดยเฉพาะการส่งหลักฐาน
ทำให้นายโสภณ ชี้แจงว่า ประเพณีปฏิบัติกระทู้สดสามารถมอบหมายได้ ส่วนกรณีที่ยกมานั้นเป็นกระทู้ทั่วไปมีเวลาเลื่อนไปตอบวันใด ส่วนกระทู้สดด้วยวาจา หากให้ตนปฏิบัติตามข้อบังคับเคร่งครัดต้องแก้ไขข้อบังคับ ในอดีตเคยใช้ข้อบังคับแจ้งมาว่ามีผู้มอบหมายตอบแทน แต่ไม่ได้ให้ต้องบอกรายละเอียด ดังนั้น ต้องแก้
อย่างไรก็ดี นายอภิสิทธิ์ ได้อภิปรายตอบว่า หากปฏิบัติตามลายลักษณ์อักษรแต่ไม่มีการตรวจสอบ เหมือนไม่มีข้อบังคับต่อให้แก้ไม่มีประโยชน์ ที่ตนประท้วงคือการหาทางออก และเป็นดุลยพินิจว่าหากเขาแจ้งมาอย่างไรต้องยอมตามนั้น ตนไม่ว่าอะไร แต่ขอเรียกร้องให้เกิดความโปร่งใส มีเหตุผลหรือหลักฐานหรือไม่ ไม่เช่นนั้น จะส่งเสริมให้นายกฯ กับรัฐมนตรีหนีสภาไปเรื่อย
จากนั้นนายโสภณ ชี้แจงว่าตนประสานเลขาธิการสภาฯ ให้ประสานและหารือพรรคการเมืองเพื่อปรับปรุงข้อบังคับที่ไม่สามารถทำได้และเป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ปฏิบัติงานของสภาฯ ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าข้อบังคับที่เขียนไว้ สส. ไม่ได้ปฏิบัติตรงตามข้อบังคับจึงเป็นเหตุให้การวินิจฉัยของประธานมีปัญหา อย่างไรก็ดีตนเห็นด้วยกับนายอภิสิทธิ์ที่ข้อบังคับต้องชัดเจน
ขณะที่ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ชี้แจงว่า การมอบหมายให้รัฐมนตรีมาตอบเป็นไปตามข้อบังคับซึ่งในวันนี้ไม่มีใครทำผิดข้อบังคับอย่างไรก็ดีในฐานะผู้ประสานงาน ตนวิงวอนให้ระบุให้ตนด้วยว่าจะถามเรื่องอะไร เพื่อให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาตอบ เพื่อให้การทำงานในสภาได้ประโยชน์
ส่วน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน หารือสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ต่อกรณีที่รัฐมนตรีต้องมีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่มาตอบกระทู้ได้ อย่างไรก็ดีกรณีที่นายกฯ หรือนายพิพัฒน์ มอบหมายให้นายสิริพงศ์มาตอบต้องมีหนังสือต่อประธานสภา และบอกถึงเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นเพื่อความบริสุทธิ์ใจขอให้เปิดเผย โดยอย่าไปทำหนังสือหรือทำนัดขึ้นมาย้อนหลัง เพื่อไม่ให้สภาฯ กังขาว่าเหตุที่นายกฯ หรือนายพิพัฒน์ไม่สามารถตอบกระทู้ได้เป็นเหตุที่หลีกเลี่ยงได้หรือไม่
นายพริษฐ์ อภิปรายต่อว่า ขณะที่ประธานวิปรัฐบาลขอความร่วมมือให้แจ้งว่าจะถามกระทู้สดรัฐมนตรีคนใดตั้งแต่วันจันทร์ แต่การตั้งถามกระทู้สดเป็นความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชน ซึ่งความเดือดร้อนนั้นประเด็นที่สืบเนื่องจากการประชุม ครม.ในวันอังคาร ดังนั้น จะให้รู้ว่าถามเรื่องใด ก่อนมติ ครม.เป็นไปได้ยาก แต่เพื่ออำนวยความสะดวกกับประธานวิปรัฐบาล ขอแจ้งการถามกระทู้สดในสัปดาห์หน้า ว่าจะถามนายกฯ ซึ่งแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ประธานวิปรัฐบาลสามารถประสานงานได้ และตนจะรอดูว่านายกฯมาตอบกระทู้สดต่อสภาหรือใช้คติว่า ถ้าว่างแล้วจะมาตอบต่อสภาฯ ซึ่งผิดข้อบังคับการประชุมสภา ในสภา ที่นายกฯ เป็นสมาชิก
ในตอนท้าย นายโสภณ ชี้แจงว่า กระทู้สดที่ผ่านมา ประธานได้มอบให้รองประธานสภา พิจารณาเป็นไปตามข้อบังคับ ส่วนกระทู้ใดสดหรือไม่ หรือใครตอบ ตนไม่ทราบ เป็นแนวปฏิบัติตลอดการคาดคั้นเอาเป็นเอาตาย บอกว่าตนผิดข้อบังคับไม่ถูก นอกจากนั้น ส่วนการประสานงานของวิปฝ่ายค้านและรัฐบาลให้เป็นเรื่องที่ตกลงกัน ประธานมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เรียบร้อย ส่วนหนังสือไม่ใช่จะเอาเวลานี้