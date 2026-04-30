"อนุทิน" โยน “สุริยะ” แจงดราม่า ย้ายอธิบดีฝนหลวงเข้ากรุผู้ตรวจกระทรวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ ให้ “สุริยะ” แจงดราม่ากรณีย้าย “ราเชน ศิลปะรายะ” อธิบดีกรมฝนหลวง ไปเป็นผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรฯ

เมื่อเวลา 10.54 น. วันที่ 30 เม.ย.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนหนังสือลาออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงฯ ภายหลังมีการแต่งตั้งโยกย้ายให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ขณะนี้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วหรือยัง ว่า เรื่องนี้ต้องถามนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ท่านรับผิดชอบกระทรวงเกษตรและสห

เมื่อถามว่า แต่เหมือนเป็นดราม่าใหญ่โตระหว่างอธิบดีกรมฝนหลวงกับ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายกฯ กล่าวว่า ต้องไปถาม รมว.เกษตรและสหกรณ์ว่าการตัดสินใจดังกล่าวมีที่มาที่ไปอย่างไร