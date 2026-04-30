"สมชัย" จี้นายกฯ เชิญอธิบดีฝนหลวงให้ข้อมูลการเมืองล้วงลูก โดนโยกย้าย หากพบผิดให้ พท.เปลี่ยนตัว รมว.เกษตรฯ

"สมชัย" จี้นายกฯ เชิญอธิบดีกรมฝนหลวงให้ข้อเท็จจริง หลังถูกการเมืองล้วงลูกโยกย้าย พบผิดแจ้ง พท.เปลี่ยตัว รมว.ฟันธงหากปล่อยผ่านเสื่อมทั้งรัฐบาลแน่
วันนี้(30เม.ย.)นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.โพสต์แสดงความคิดเห็นกรณีอธิบดีกรมฝนหลวงลาออกจากตำแหน่ง หลังถูกโยกย้ายให้ไปทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจก่อนเกษียณอายุราชการในอีก 4 เดือน ในเชิงตั้งคำถามว่า "กรณี อธิบดีกรมฝนหลวง คุณอนุทิน จะไม่เปียกบ้างเลยหรือ" ซึ่งอธิบดีกรมฝนหลวงได้แถลงหลายเรื่อง เช่น
1. มีหลานของรัฐมนตรี โทรหาหลายรอบ เพื่อขอนัดหมายเจรจารับงานซ่อมเครื่องบินของกรมฝนหลวง
2. มีตัวแทนนักการเมือง ขอให้นำงบประมาณของกรมในปี 2570 ไปให้ดู ณ อาคารเอกชนแห่งหนึ่งบนถนนวิภาวดีรังสิต
3. เมื่ออธิบดีไม่สนองตอบฝ่ายการเมือง จึงมีการย้ายจากอธิบดีเป็นผู้ตรวจ ซึ่งแม้จะมีระดับตำแหน่งเท่ากัน แต่มีหน้าที่อำนาจแตกต่างกันมาก ในทางราชการถือเป็นการลงโทษ ในทางการเมือง เป็นการเชือดไก่ให้ลิงดู อธิบดีคนอื่น ๆ จะได้เห็น
นายสมชัย ยังมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก และยิ่งมีการพร้อมเปิดเผยหลักฐานการติดต่อของฝ่ายการเมือง นายกรัฐมนตรีอนุทิน จึงไม่ควรลอยตัวเหนือปัญหาว่าเป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาล เข้าทำนอง "ทีเอ็งข้าไม่ว่า ทีข้าเองอย่าแตะ" เพราะนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่จะต้องให้คนในคณะรัฐมนตรี สะอาด ปลอดคอรัปชั่น เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนด้วย พร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมีความกล้าเชิญอธิบดีกรมฝนหลวงมาให้ข้อเท็จจริง หากพบว่ามีความไม่มาส่งก็ขอให้พระร่วมรัฐบาลเปลี่ยนตัวรัฐมนตรี แค่นี้ก็จะได้คะแนนมากมาย หากปล่อยปล่อยผ่านก็จะทำให้เสื่อมทั่งรัฐบาล
" กล้าเอ่ยปากสักนิด เชิญ อธิบดีมาให้ข้อเท็จจริง พบว่าไม่เหมาะสมก็แจ้งพรรคร่วมให้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรี แค่นี้ก็ได้คะแนนมากมาย นิ่งเฉย ปล่อยผ่าน รอเรื่องเงียบ เสื่อมทั้งรัฐบาลแน่นอน"