รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.2569

รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2569 ณ ทำเนียบรัฐบาล พร้อมเชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคล
รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2569 ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569 เวลา 19.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาล เป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตฯ
รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะองคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต กงสุลและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการพลเรือน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) สมาชิกวุฒิสภา (สว.) หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย เป็นต้น เข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วย
“การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2569 จะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 18.50 น. เป็นต้นไป รัฐบาลขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2569 โดยพร้อมเพรียงกัน”