รัฐบาลเดินหน้าเชิงรุก เร่งบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย “เกษตร–อว.–แรงงาน” จับมือเดินหน้าโครงการปุ๋ยสั่งตัด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ฟื้นฟูดินอย่างยั่งยืน ผ่านการใช้เทคโนโลยีและเสริมทักษะอาชีพ เพิ่มรายได้เกษตรกรไทย
วันที่ 30 เมษายน 2569 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เร่งขับเคลื่อนนโยบายบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับภาคเกษตรไทยอย่างเป็นระบบ ล่าสุดได้ร่วมกันเดินหน้าโครงการ “ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อเกษตรกรไทย” ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการนำนวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิต และสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับเกษตรกรไทยในระยะยาว
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้ “ปุ๋ยสั่งตัด” ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพดินและความต้องการของพืชในแต่ละพื้นที่ โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลดินและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุน ทำให้เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็น ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และฟื้นฟูคุณภาพดินไปพร้อมกัน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพของเกษตรกรควบคู่กัน โดยกระทรวงแรงงานได้เข้ามามีบทบาทในการเสริมทักษะ (Upskill/Reskill) เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เสริม ขณะที่กระทรวง อว. สนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกรผ่านกลไกสหกรณ์ในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเครื่องมือและองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้น
ทั้งนี้ การดำเนินโครงการยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางเชิงรุกของรัฐบาลในการเตรียมรับมือกับความผันผวนของสถานการณ์โลก โดยเฉพาะด้านราคาปุ๋ยและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมไทยในระยะยาว
“สิ่งที่ประชาชนจะได้รับจากการดำเนินนโยบายนี้ คือ ต้นทุนการผลิตที่ลดลง รายได้ที่มั่นคงมากขึ้น คุณภาพดินที่ดีขึ้นในระยะยาว รวมถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทยอย่างรอบด้าน” นางสาวลลิดา กล่าว