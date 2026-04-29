"นิกร" มอบ "ชนินทร์" ติดตามเคสเด็กชาย 14 ปี ล่วงละเมิดเด็กหญิง 8 ปี สั่งเร่งคุ้มครอง 2 ฝ่าย ฟื้นฟูครอบครัว

’รมต.นิกร‘ มอบ ‘ชนินทร์’ ติดตามเคสเด็กชาย 14 ปี ล่วงละเมิดเด็กหญิง 8 ปีที่ปทุมธานี สั่งการเร่งคุ้มครอง 2 ฝ่าย ฟื้นฟูครอบครัว
วันนี้ (29เม.ย.) จากกรณีล่วงละเมิดทางเพศในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยเด็กชายอายุ 14 ปี ซึ่งเพิ่งพ้นการคุมตัวจากสถานพินิจ ก่อเหตุล่อลวงเด็กหญิงวัย 8 ขวบ ในป่าหลังหมู่บ้านนั้น นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้มอบหมายให้นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเร่งให้การช่วยเหลือผู้เสียหายในกรณีดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้นายชนินทร์ กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี (พมจ.ปทุมธานี) ทราบว่าขณะนี้ พมจ.ปทุมธานี ได้รับน้องเด็กผู้หญิงเข้าดูแลสวัสดิภาพและฟื้นฟูสภาพจิตใจที่บ้านพักเด็กฯ อย่างปลอดภัยแล้ว และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นัดหมายเด็กหญิงผู้เสียหายเพื่อเข้าสอบปากคำร่วมกับทีมสหวิชาชีพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในวันที่ 30 เมษายน 2569 นี้ เพื่อให้กระบวนการทางกฎหมายมีความรัดกุมและกระทบกระเทือนจิตใจเด็กน้อยที่สุด
ส่วนทางด้านครอบครัว ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่บ้านเด็กหญิงพบว่า มารดาใช้สารเสพติด และไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ จึงรับเด็กเข้าการคุ้มครองสวัสดิภาพชั่วคราว ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และนำตัวมารดาเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดต่อไป
นายชนินทร์กล่าวต่อว่า ส่วนเด็กผู้ชายเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว เพิ่งพ้นการควบคุมตัวจากสถานพินิจ และครอบครัวมีประวัติใช้สารเสพติด จึงได้สั่งการให้มีกระบวนคัดแยกเด็กผู้ชายผู้กระทำผิดออกจากสังคมโดยด่วน โดยให้เร่งรัดจัดทีมสหวิชาชีพลงไปประเมินครอบครัว และส่งตัวน้องผู้ชาย ให้กับสถานที่เกี่ยวข้องในสังกัด พม. รับผิดชอบดูแลไว้ก่อน เพื่อสร้างความสบายใจให้สังคม ก่อนจะมีกระบวนการของตำรวจและศาลต่อไป
ท้ายนี้ นายชนินทร์ ย้ำว่า “รมว.พม. ได้มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีข้อสั่งการให่เร่งรัดดำเนินการ และต้องมองในข้อเท็จจริงว่าทั้งผู้ก่อเหตุ และเหยื่อ เป็นเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวที่มีความเปราะบาง จึงต้องดำเนินการให้เหมาะสม และกำชับให้ดูแลฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดที่สุด“ นายชนินทร์กล่าว