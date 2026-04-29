"อัครนันท์" ถกทูตญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนโมเดลแก้เด็กหลุดระบบ-นวัตกรรม KOSEN ขอเพิ่มทุนให้กลุ่ม สกร.

“รมช.อัครนันท์” ถกทูตญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนโมเดลแก้ปัญหาเด็กหลุดระบบ-นวัตกรรม KOSEN พร้อมวอนเพิ่มโควตาทุนการศึกษาให้กลุ่ม สกร. เปิดโอกาสเยาวชนนอกระบบสู่เวทีสากล
วันนี้ (29 เมษายน 2569) เวลา 14.30 น. นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เดินทางเข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วยดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ คุณปารมี ไวจงเจริญ คณะทำงาน รมช. และ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และยกระดับความร่วมมือทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนทุกกลุ่ม ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
รมช.ศธ. กล่าวว่า หลังเข้าดำรงตำแหน่ง และได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการนำเยาวชนที่หลุดออกจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษา รวมถึงการสร้างทักษะ Re-skill และ Up-skill ให้กับประชาชนทั่วไป โดยมองว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นแม่แบบที่มีระบบการศึกษาที่ก้าวหน้าและโดดเด่นเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการยังชีพ จึงมีความประสงค์ที่จะขอคำแนะนำและแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อพัฒนาหลักสูตรของ สกร. ให้มีมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยืนยันว่าภายใต้นโยบายของรัฐบาลชุดนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เป็นเนื้อเดียวกัน
ด้านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ กล่าวว่า ขอชื่นชมบทบาทของไทยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็น "บันไดทางสังคม" ที่สำคัญ โดยได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่นในการรับมือกับปัญหา "เด็กที่ไม่ยอมไปโรงเรียน" ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งญี่ปุ่นได้ใช้มาตรการตั้งศูนย์แนะแนวและจัดที่ปรึกษาประจำโรงเรียนเพื่อดูแลสภาพจิตใจเด็ก ตลอดจนการปรับตัวในยุค AI และ Digitalization ทั้งนี้ ญี่ปุ่นพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้ให้กับประเทศไทย รวมถึงความร่วมมือที่มีอยู่เดิม อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ (TJSSF) ระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์และโรงเรียน Super Science High School ของญี่ปุ่น และการยกระดับอาชีวศึกษาผ่านระบบ KOSEN ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงได้จริง
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการสนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มเปราะบาง อาทิ การช่วยเหลือเด็กไร้บ้านและลูกของผู้ต้องขังผ่านมูลนิธิบ้านพระพร (House of Blessing) และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ซึ่งญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนรถรับส่งและทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียม
รมช.ศธ. กล่าวในตอนท้ายว่า ผมได้เสนอขอความอนุเคราะห์จากทางญี่ปุ่นใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1. การขยายโอกาสทุนการศึกษา เช่น ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MEXT ไปยังกลุ่มนักเรียนในสังกัด สกร. เพื่อให้เด็กนอกระบบได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามาตรฐานญี่ปุ่น และ 2. การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร โดยอยากให้ญี่ปุ่นเป็นพี่เลี้ยงหรือให้บุคลากรจาก ศธ. ได้เข้าฝึกงาน ณ กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น เพื่อนำองค์ความรู้มาขับเคลื่อนการศึกษาไทยในรูปแบบใหม่ที่ทันโลกและมั่นคง