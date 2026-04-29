ได้ฤกษ์! ขอความเห็นคนทั่วไป เห็นด้วยหรือไม่? ขายเหล้า-เบียร์ ให้ผู้โดยสารในสนามบิน-สถานบริการ-อาคารโรงแรม 5 โมงเช้ายันเที่ยงคืน

สธ. ขอความเห็น ปชช.ทั่วไป และฝ่ายรักษากฎหมาย ต่อ "ร่างประกาศกําหนดเวลาห้ามขาย เหล้า-เบียร์" ฉบับใหม่ ตามมติบอร์ดควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นด้วยหรือไม่ กำหนดเวลาให้ขายตั้งแต่ 5 โมงเช้า ยันเที่ยงคืน ให้กับ "ผู้โดยสารภายในสนามบิน" ที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ นักท่องเที่ยวในสถานบริการ-โรงแรมในอาคารที่ให้บริการ รวมถึง "ยกเว้น" ให้ขายในพื้นที่เขตพัฒนาฯอีอีซี ได้
วันนี้ (29 เม.ย.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข เวียนหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง กําหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. .... ตามมติคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยมีเป้าหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอดบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ประชาชนและบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 24 เม.ย.-23 พ.ค.2569
สำหรับประเด็นคําถามที่รับฟังความคิดเห็น ประกอดด้วย 1. เห็นด้วยกับการกําหนดให้สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 24.00 น. หรือไม่ (ร่างประกาศฯ ข้อ 3)
2. เห็นด้วยกับการกําหนดข้อยกเว้นให้กับการขายในอาคาร ที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ สถานบริการ และโรงแรมหรือไม่ อย่างไร (ร่างประกาศฯ ข้อ 3 (1-3))
3. เห็นด้วยกับการกําหนดข้อยกเว้นให้กับการขายในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก หรือไม่ อย่างไร (ร่างประกาศฯ ข้อ 3 (4))
4. เห็นด้วยกับการกําหนดให้ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่ได้รับยกเว้นต้องจัดให้มีการคัดกรองและมาตรการที่จําเป็นต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร (ร่างประกาศฯ ข้อ 4)
5. เห็นด้วยกับร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง กําหนดเวลา ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. .... ฉบับนี้ หรือไม่ อย่างไร
6. มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ฉบับนี้หรือไม่ อย่างไร
สำหรับหลักการของ ร่างฉบับนี้ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง กําหนดเวลาห้ามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568
และให้ใช้หลักการตามประกาศ ได้แก่ ข้อ 3 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00 นาฬิกา ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา "ยกเว้นการขาย" ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) การขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่าง
(2) การขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกําหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมาย
(3) การขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(4) การขายในบริเวณเฉพาะที่จัดไว้เพื่อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่ซึ่งใช้จัดกิจกรรม การประชุม นิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานมหรสพ หรือกิจกรรมอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
หรือการขาย ในสถานที่จําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดระยอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568
และอยู่ในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กําหนดเขตส่งเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
และประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริม เศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2568
ข้อ 4 ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ได้รับยกเว้นให้ขายได้ตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีการคัดกรอง และมาตรการที่จําเป็นเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ความปลอดภัยของประชาชน และการจํากัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชน.