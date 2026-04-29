“สุริยะ” ปัดย้ายอธิบดีฝนหลวงเหตุไม่รับสายหลาน ไม่เคยคุยแถวรัชดา โยนย่านนั้นพรรค กธ. ยันพร้อมคุยถ้ายังคาใจ

รมว.เกษตรฯ ปัดปมย้ายอธิบดีฝนหลวง ไม่เกี่ยวปฏิเสธสายคนใกล้ชิด อ้างความเหมาะสม เปิดทางคนรุ่นใหม่แก้ปัญหารากหญ้า ไม่เคย คุยตัวต่อตัวอธิบดีแถวย่านรัชดา ลั่นพรรคย่านรัชดาเป็นของ กธ.นู่น ย้ำพร้อมเปิดห้องรอ “ราเชน” ถ้าติดใจสาเหตุการย้าย
วันที่ (29 เม.ย. 2569) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงจากกรณีที่วานนี้คณะรัฐมนตรี มีมติในการโยกย้ายตำแหน่งของ นายราเชน ศิลประยะ จากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบกับในวันนี้นายราเชนทร์ ได้เปิดเผยผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย ว่า สาเหตุที่ถูกสับเปลี่ยนตำแหน่งคาดว่าน่าจะมาจากการไม่รับโทรศัพท์ของ หลานของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ติดภารกิจต้องลงพื้นที่ในการปฏิบัติการกับไฟป่า นั้น ว่า ขอให้สังคม พิจารณาดูว่าประเด็นแค่นี้จะต้องถึงขั้นมีการโยกย้ายตำแหน่งเลยหรือไม่ และตั้งแต่ที่ตนเองเคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตั้งแต่ ปี 2545 ไม่เคยใช้อำนาจในการโยกย้ายข้าราชการ เพื่อสร้างความไม่พอใจในการทำงานของข้าราชการ ส่วนสาเหตุที่มีการโยกย้ายตำแหน่งในครั้งนี้มาจากหลายปัจจัยโดยมองว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวข้องกับประชาชนรากหญ้าเป็นหลัก ที่ต้องมีการเร่งการดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และส่วนหนึ่งในปัจจัยดังกล่าวมองว่าข้าราชการที่ใกล้เกษียณอายุอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่จึงเป็นสาเหตุในการปรับเปลี่ยนโยกย้ายในครั้งนี้
ส่วนประเด็นว่าการที่หลานของนายสุริยะพยายามติดต่อหาอธิบดีกรมฝนหลวงและการเกษตรจะเป็นการของานหรือไม่ นายสุริยะ ยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวหากเป็นความจริงถือว่าผิดกฎหมาย และเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาสาเหตุดังกล่าวไปย้ายอธิบดี และที่ผ่านมาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เน้นย้ำกับผู้อำนวยการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฏเกณฑ์ และได้สอบถามกับหลานของตนเองแล้วทราบว่า ได้มีการโทรศัพท์ไปขอเข้าพบจริงแต่ยังไม่ได้มีการพูดอะไรกัน
ส่วนประเด็นที่นายราเชน เปิดเผยว่ามีการขอข้อมูลการจัดทำคำของบประมาณปี พ.ศ.2570 ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปพูดแถวย่านรัชดานั้น นายสุริยะย้ำว่า ตนเองไม่เคยไปพูดคุยเรื่องดังกล่าวย่านรัชดา โดยขอให้พิจารณาดูที่ตั้งของพรรคใดอยู่ในย่านรัชดา พรรคกล้าธรรมนู่น พรรคเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในเขตนั้น ยืนยันว่ามีการขอเรียกดูข้อมูลจริงเนื่องจากพรรคเพื่อไทยได้รับการประสานให้เข้ามาดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงต้องมีการเรียกขอดูข้อมูล ในเรื่องของงบประมาณต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้มีการสอดคล้องกับแนวนโยบายของพรรคที่จะขับเคลื่อน และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางของสำนักงบประมาณเท่านั้น โดยในครั้งนั้นได้มอบหมายให้นายสรวุฒิ เนื่องจำนง เป็นผู้แทนในการพูดคุย
ทั้งนี้นายสุริยะระบุว่า ตนเองความยินดีหากนายราเชนต้องการเข้ามาพูดคุย และยินดีรับฟัง แต่ขอยืนยันว่าสาเหตุที่โยกย้ายตำแหน่งของนายราเชนเพราะไม่ให้หลานของตนเองเข้าพบนั้นไม่เป็นความจริง อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจากนี้ก็ยังคงมุ่งเน้นในการ รับมือปรากฏการณ์เอลนีโย่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมไปถึงสถานการณ์ไฟป่าที่ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง