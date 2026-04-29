กธ.ผิดหวังรบ.คว่ำตั้ง กมธ.แก้ราคาพืชผล ปิดประตูใส่ความทุกข์เกษตรกร ไม่ต้องการให้ตรวจสอบเรื่องใดหรือไม่

“ปิยวัฒน์” ผิดหวัง รบ.คว่ำตั้ง กมธ.วิสามัญแก้ราคาพืชผล ชี้ เป็นการปิดประตูใส่ความทุกข์เกษตรกร สังคมตั้งคำถามว่าไม่ต้องการให้เรื่องใดถูกตรวจสอบหรือไม่
เมื่อวันที่ (29 เม.ย.) นายปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร สส.นครนายก พรรคกล้าธรรม กล่าวถึงกรณีพรรคฝ่ายรัฐบาลลงมติคว่ำ ไม่ให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขราคาพืชผลทางการเกษตรว่า เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างยิ่ง เพราะขณะนี้พี่น้องเกษตรกรกำลังเผชิญทั้งปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง และมาตรการแก้ปัญหาที่ยังไม่ตรงจุด
นายปิยวัฒน์ กล่าวว่า สภาผู้แทนราษฎรควรเป็นพื้นที่สะท้อนความทุกข์ของประชาชน ไม่ใช่ปิดกั้นกลไกที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา โดยเฉพาะ “กรรมาธิการวิสามัญ” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษา ตรวจสอบ และหาทางออกจากต้นเหตุอย่างรอบด้าน
“พรรคกล้าธรรมเป็นพรรคที่สร้างมาเพื่อพี่น้องเกษตรกร เราจึงเห็นด้วยกับมติฝ่ายค้านในการตั้งกรรมาธิการวิสามัญ เพราะวันนี้เกษตรกรกำลังเดือดร้อนจริง และปัญหานี้ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงการแก้ปลายเหตุ” นายปิยวัฒน์ กล่าว
นายปิยวัฒน์ ตั้งข้อสังเกตว่า หากฝ่ายรัฐบาลไม่มีอะไรต้องปิดบัง ก็ไม่ควรกังวลต่อการตั้งกรรมาธิการ เพราะกรรมาธิการไม่ใช่เวทีทำลายใคร แต่เป็นเวทีหาความจริงและหาทางออกให้ประชาชน การคว่ำญัตติครั้งนี้จึงอาจทำให้สังคมตั้งคำถามว่า รัฐบาลไม่ต้องการให้เรื่องใดถูกตรวจสอบหรือไม่
“แม้เสียงข้างมากจะปิดประตูในวันนี้ แต่พรรคกล้าธรรมจะไม่หยุดทำหน้าที่ เราจะยืนอยู่ข้างพี่น้องเกษตรกร และเดินหน้าสะท้อนปัญหาปากท้องของประชาชนในสภาต่อไป”