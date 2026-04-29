รัฐบาลผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชนลงนาม MOU 23 หน่วยงาน ปราบนอมินี-ทุนเทา เพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุน

รัฐบาลผนึกกำลังเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ลงนาม MOU 23 หน่วยงาน เดินหน้าปราบนอมินี-ทุนเทา ลบรอยร้าวทางเศรษฐกิจ เพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุน
วันนี้ (29 เมษายน 2569) เวลา 14.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) ภายใต้แนวคิด “ลบรอยร้าวเศรษฐกิจ ร่วมพิชิตนอมินี”
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นสักขีพยานการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้ง 23 หน่วยงาน
โดยช่วงหนึ่ง รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้ ถือเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวม 23 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานอมินีและทุนสีเทาอย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการทำงานแบบบูรณาการเท่านั้น แต่ยังมุ่งยกระดับให้ประเด็นดังกล่าวเป็นวาระแห่งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รองนายกรัฐมนตรีระบุว่า ปัญหานอมินีและทุนสีเทาเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมจึงมีความตั้งใจแน่วแน่ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยได้เริ่มดำเนินงานอย่างจริงจังมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ครอบคลุมทั้งการจับกุม กวาดล้าง และมาตรการป้องกันเชิงรุกอย่างเข้มงวด โดยในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินงานทั้งในมิติของการประเมินความเสี่ยงและการป้องกันก่อนเกิดปัญหา โดยปัจจุบัน บริษัทนิติบุคคลที่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการมีกว่า 980,000 ราย ซึ่งได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับบัญชีม้าและเครือข่ายที่อาจเกี่ยวข้อง หากพบความผิดปกติจะเร่งดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้ผลักดันมาตรการความร่วมมือ 3 ด้าน1.บูรณาการข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับ 23 หน่วยงาน2.การสร้างกลไกเฝ้าระวังการทำธุรกิจ3. การสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกิจภายในประเทศจะต้องสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างโปร่งใส
“MOU ฉบับนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการอุดช่องโหว่ และเสริมจุดแข็งแก่ภาคการลงทุนของไทย พร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจโดยมิชอบไม่สามารถใช้ไทยเป็นฐานการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้อีกต่อไป และนับจากนี้ ทุกหน่วยงานจะจับมือกันอย่างเหนียวแน่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่เข้ามาประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และปกป้องผลประโยชน์ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริต สร้างความได้เปรียบให้แก่ประเทศไทย” นางศุภจี กล่าว
ทั้งนี้ 23 หน่วยงานที่ร่วมลงนาม ประกอบด้วย 1. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2. กระทรวงมหาดไทย 3. กรมการจัดหางาน 4. กรมการท่องเที่ยว 5. กรมที่ดิน 6. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 7. กรมวิชาการเกษตร 8. กรมศุลกากร 9. กรมสรรพากร 10. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 11. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 12. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 13. ธนาคารแห่งประเทศไทย 14. สมาคมธนาคารไทย 15. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 16. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 17. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 18. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 19. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 20. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 21. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 22. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 23. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย