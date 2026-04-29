ปลัด พณ.ดึง "ศุภจี" หนีสื่อ หลังจี้ถามดราม่าไลฟ์ขายทุเรียน เจ้าตัวบอกยังไม่ทราบรายละเอียด

ปลัดพาณิชย์ ดึง "ศุภจี" ออกจากวงสัมภาษณ์ หลังสื่อจี้ถาม ปม ดราม่าไลฟ์สดขายทุเรียน - ฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถาม เจ้าตัว บอก ยังไม่ทราบรายละเอียด
วันนี้ (29 เม.ย. 69) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีสภาผู้แทนราษฎร เตรียมตั้งกระทู้ถามกรณีการไลฟ์สดขายทุเรียน และเตรียมตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาแก้ไขปัญหาราคาพืชผล โดยให้เหตุว่า ”แก้ปัญหาไม่ถูกจุด เกาไม่ถูกที่คัน“ โดยสื่อมวลชนพยายามให้นางศุภจีเข้าไปให้สัมภาษณ์ แต่นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พยายามดึงนางศุภจีออกจากวงสัมภาษณ์ ซึ่งอ้างว่า มีภารกิจต่อ ก่อนที่นางศุภจี จะระบุว่า ตนเองยังไม่ทราบ และยังไม่เห็นว่าคณะกรรมาธิการตั้งโดยใคร และมีรายละเอียดอย่างไร จึงขออนุญาตไปดูในรายละเอียดก่อน
เมื่อถามถึงกรณีเรื่องไลฟ์สดทุเรียนกับอินฟลูฯ ชื่อดังในราคา 100 บาทนั้น ไม่ตรงปกนั้น รวมถึงฝ่ายค้านโจมตีว่าเป็นไปไม่ได้ และเป็นการทำลายกลไกตลาด นางศุภจี กล่าวว่า ตนเองยังไม่ได้ดู และกดสั่งซื้อไม่ทันด้วย ส่วนเรื่องที่วิจารณ์ว่าไม่ตรงปกนั้น ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบดูแล
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในขณะที่สื่อมวลชนพยายามให้นางศุภจี เข้าวงสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่พยายามดึงนางศุภจีออกจากวงสัมภาษณ์ถึง 3 ครั้ง และพยายามขอไม่ให้สื่อสัมภาษณ์ในเวลาดังกล่าว