"ปกรณ์" เคาะแนวทางจัดทำงบบูรณาการ 70 ยกระดับการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยี ป้องกันทุจริตเป็นรูปธรรม

รองนายกฯ “ปกรณ์” นั่งหัวโต๊ะ เห็นชอบแนวทางจัดทำงบบูรณาการฯ ปี 70 วงเงิน 1.27 พันล้านบาท ย้ำยกระดับการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยี ป้องกันทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้ (29 เมษายน 2569) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 คณะที่ 3 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2569 โดยมีนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมว่า การจัดทำงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตฯ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยในระยะยาว พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐ
การประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการบูรณาการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาจมีการทบทวนและปรับปรุงแผนงาน โครงการ ตลอดจนรายละเอียดการดำเนินงานให้เหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนกระบวนการและระเบียบภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ให้การทำงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะลดการทุจริตไปโดยปริยาย
โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบแนวทางการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด 3 แนวทางการดำเนินงาน ได้แก่(1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต (2) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ (3) ปราบปรามการทุจริต
2. เห็นชอบข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรอบวงเงินงบประมาณจำนวน 1,276.3073 ล้านบาท ครอบคลุม 53 หน่วยงาน 70 โครงการ
“การดำเนินงานที่ผ่านมาในลักษณะการปลูกฝังจิตสำนึกเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ต้องมีการพัฒนาระบบการทำงาน (Reprocess) โดยนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุมัติและอนุญาตของภาครัฐ เพื่อสร้างความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ช่วยป้องกันการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม ขอให้ทุกหน่วยงานนำนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณในเรื่องนี้ต่อไป”