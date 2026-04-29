“มงคล-เกรียงไกร” รับพระราชทานเครื่องราชฯชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ฐานะทำคุณความดีชาติ-ปชช.

“มงคล-เกรียงไกร” รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ในฐานะผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติ มุ่งมั่นทำเพื่อประชาชน
วันนี้ (29 เมษายน 2569) เวลา 12.40 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2568 (ชั้นสายสะพาย) โดยมี นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา และพลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
อนึ่ง การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นับเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนและเป็นการเชิดชูเกียรติและตอบแทนคุณงามความดีในการรับใช้แผ่นดิน