"ศุภมาส” นำ 3 ภาคีเครือข่ายลงเยาวราช สร้างความเชื่อมั่น "ทองดี-มีมาตรฐาน"

"ศุภมาส” นำ 3 ภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ย่านเยาวราช สร้างความเชื่อมั่น การันตี "ทองดี-มีมาตรฐาน"
วันนี้ (29 เมษายน 2569) เวลา 09.00 น. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้รับมอบหมายจาก นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะประกอบด้วย นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ และนายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ร้านค้าทองคำรูปพรรณย่านเยาวราช เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมมาตรฐานผู้ค้าส่งทองรูปพรรณไทย สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ต่อมาตรฐานทองรูปพรรณที่ได้คุณภาพ และมีการแสดงฉลากครบถ้วนตามกฏหมาย
โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมค้าทองคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ และ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อยกระดับมาตรฐานทองรูปพรรณไทย ทั้งด้านน้ำหนัก ความบริสุทธิ์ของทอง การแสดงฉลากสินค้า และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าทองคำที่ซื้อไปมีคุณภาพ ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้จะมีการเก็บตัวอย่างทองรูปพรรณไปตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อการันตีว่าร้านทองคุณภาพผ่านมาตรฐานที่โครงการกำหนด
“การลงพื้นที่ครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาทองคำผันผวน มีการปรับราคาถึง 20 ครั้งในช่วงวันทึ่ผ่านมา ซึ่งท่านอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยประชาชน ที่ได้ซื้อขายและออมทองคำทั้งผ่านหน้าร้านและระบบออนไลน์ จึงต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่น โดยดิฉันได้นำ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาลงพื้นที่ตรวจสอบทองคำถึงหน้าร้าน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าทองที่ซื้อไปได้คุณภาพจริง ผ่านกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความโปร่งใส” นางสาวศุภมาสกล่าว
นางสาวศุภมาสกล่าวทิ้งท้ายว่า ในส่วนที่ตนกำกับดูแล สคบ. ได้กำชับให้ดำเนินการคุัมครองผู้บริโภคเชิงรุกทุกมิติ เช่น กรณีที่มีผู้เสียหายจากการยกเลิกเที่ยวบิน ทัวร์ทิพย์ การซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ตรงปก รวมถึงการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องมีฉลากกำกับตามกฎหมาย เป็นต้น ซึ่ง สคบ. อยู่ระหว่างดำเนินการและจะมีการลงพื้นที่ติดตามอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าและบริการ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect