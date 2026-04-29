“อนุทิน” แวะรังนกกระจอกทักทายสื่อทำเนียบฯ ชงชาเขียวดื่มเองก่อนหม่ำไอศกรีม พร้อมปล่อยมุก “แปะก๊วยช่วยความจำ”

“อนุทิน” ลงตึกไทยฯ แวะรังนกกระจอกทักทายสื่อทำเนียบฯ ขณะกำลังร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์กับทีมโฆษกรัฐบาล ชงชาเขียวดื่มเอง ก่อนหม่ำไอศกรีม พร้อมปล่อยมุก “แปะก๊วยช่วยความจำ” แซว “เกรียงไกร” เรียกเสียงหัวเราะ ออกตัวแค่มาทักทาย ขอรีบขึ้นไปเคลียร์งานต่อ โชว์ผู้นำรักษ์โลกเดินทิ้งขยะเอง ลั่นไม่เคยให้ใครทำแทน ขณะที่ทีมโฆษกรัฐบาล-รัฐมนตรี ร่วมวงกินข้าวกับสื่อ สานสัมพันธ์ใกล้ชิด
วันนี้ (29 เม.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 12:00 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้า ทางด้านหลัง มายังบริเวณหน้าที่พักผู้สื่อข่าว (รังนกกระจอก) ใกล้กับตึกนารีสโมสร มาแวะทักทายสื่อมวลชน และคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ และพบปะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี ได้แวะรับประทานผลไม้และไอศกรีม ก่อนจะไปชงชาเขียวดื่มด้วยตัวเอง ทั้งนี้ ระหว่างตักเครื่องไอศกรีม นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วยว่า “แปะก๊วยช่วยความจำ พ่อบังคับให้กินทุกเช้า” ก่อนจะหันไปแซวและเล่นมุกกับ พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา ที่บอกว่า “พี่หนูผมกินแปะก๊วยทุกวันเลย ผมกินทุกวันความจำก็ดี หลังกินแล้ว พลเอก เกรียงไกร ก็ยังหันไปถามภรรยาว่าเมื่อเช้ากินไปหรือยังน้อง” สร้างเสียงหัวเราะให้กับบรรดาสื่อมวลชนและทีมงานโฆษกรัฐบาล
ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรี ยังหันมาบอกกับสื่อมวลชน ว่า วันนี้คงไม่ได้อยู่นั่งคุยด้วย เพราะจะต้องกลับขึ้นไปเคลียร์งานที่ค้างอยู่บนตึกไทยคู่ฟ้า แค่แวะมาทักทายและกินไอศกรีมเท่านั้น
ผู้สื่อข่าวยังรายงานว่า หลังจากนายกรัฐมนตรีทานไอศกรีมหมดแล้ว ทีมงานพยายามจะนำถ้วยไอศกรีมไปทิ้งให้ แต่นายกรัฐมนตรี บอกว่า “ไม่ต้อง” แล้วเดินไปที่ถังขยะ และทิ้งด้วยตัวเอง ก่อนจะหันมาบอกว่า ”ผมทิ้งเองทุกครั้งไม่เคยให้ใครทิ้งให้ ขนาดเจอขยะข้างทางยังก้มเก็บไปทิ้งเอง”
ทั้งนี้ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้า ทีมโฆษกรัฐบาล นำโดย นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร ว่าที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นั่งรับประทานอาหารพูดคุยกับสื่อมวลชนโดยมี นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นั่งรับประทานอาหารร่วมกับสื่อมวลชนด้วย