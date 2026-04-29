บุกรวบ จนท.สำนักทะเบียนเขตธนบุรี พร้อมผู้สนับสนุน 5 ราย ออกสูติบัตรเถื่อนสวมสัญชาติให้ต่างด้าว

ป.ป.ช.- ป.ป.ท.- ตำรวจ ปปป.สนธิกำลังกับฝ่ายปกครอง DSI เปิดยุทธการ “ย้อนเกล็ดมังกร” ทลายแก๊งปั๊มสูติบัตรเถื่อนสวมสัญชาติ บุกรวบเจ้าหน้าที่ทะเบียนเขตธนบุรี พร้อมผู้สนับสนุนอีก 5 ราย
วันนี้ (29 เม.ย.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้ นายพัฒนพงศ์ จันทร์เพ็ชรพูล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายจรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนและกิจการพิเศษ นายไพโรจน์ นิยมเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 2 สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ เจ้าหน้าที่กลุ่มสืบสวน และปฏิบัติการข่าว 2 เปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบ ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) สำนักงาน ป.ป.ท. กรมการปกครอง และกรมสอบสวนคดีพิเศษ บุกจู่โจมเป้าหมาย 4 จุด รวบตัวผู้ต้องหาแก๊งทุจริต 6 ราย ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
กรณีนี้สืบเนื่องจากกรมการปกครอง ได้รับเรื่องร้องเรียน ว่า มีขบวนการลักลอบออกใบสูติบัตรให้คนไร้สัญชาติสวมรอยเป็นคนไทย จึงลงพื้นที่แกะรอยจนพบข้อมูลผิดปกติในระบบ ซึ่งชี้เป้าไปที่สำนักงานทะเบียนเขตธนบุรี ก่อนประสานทีมสืบสวนลากไส้ขบวนการนี้ จนพบว่า มี “เกลือเป็นหนอน” เป็นเจ้าหน้าที่รัฐร่วมมือกับคนนอก ปลอมแปลงเอกสารใบสูติบัตรอย่างอุกอาจ
นำไปสู่การรวบตัวผู้ต้องหา 2 กลุ่ม คือ ผู้ต้องหากลุ่มที่ 1 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดสำนักงานทะเบียนเขตธนบุรี จำนวน 1 ราย ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระทำการรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ และฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 มาตรา 162 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172
ผู้ต้องหากลุ่มที่ 2 เป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 5 ราย ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระทำการรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 มาตรา 162 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86
สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมด้วย บก.ปปป. สำนักงาน ป.ป.ท. กรมการปกครอง และกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้สนธิกำลังร่วมกันเข้าจับกุมบุคคลดังกล่าวจำนวน 6 ราย ณ สำนักงานทะเบียนเขตธนบุรี และบ้านพัก และเข้าตรวจค้นจำนวน 4 จุด เพื่อพบสิ่งของและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยผลการตรวจค้นพบสิ่งของและเอกสารหลายรายการ จึงได้ยึดเพื่อนำมาตรวจสอบและใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไป