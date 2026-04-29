แฉไอ้โม่ง! อดีต สส.อีสานหลายสมัย จับมือ “เจ้ พ.” จ้องงาบงบ ศธ. สั่งงานข้ามหัวรัฐมนตรี ขู่ย้าย ขรก.หากไม่ทำตาม

แฉ อดีต สส.อีสานหลายสมัย สวมบทไอ้โม่ง จับมือ “เจ้ พ.” จ้องงาบงบกระทรวงศึกษาธิการ เผย สั่งการข้ามหัว 2 รมต. ขู่ย้ายข้าราชการเข้ากรุ หากไม่ปฏิบัติตาม
วันนี้ (29 เม.ย.) มีรายงานจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงสถานการณ์ภายในที่กำลังสร้างความตึงเครียดให้ข้าราชการระดับสูงอย่างหนัก ภายหลัง นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ามากำกับดูแลกระทรวง
แหล่งข่าวระบุว่า ได้มีบุคคลใกล้ชิดรายหนึ่ง ซึ่งเป็นอดีต สส.ภาคอีสานหลายสมัย มีชื่อเล่น “จ.” เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการและเรียกดูงบประมาณของกระทรวง ซึ่งมีพฤติกรรมสั่งการข้ามหัวรัฐมนตรีทั้ง 2 คน โดยมีข้าราชการประจำระดับสูงในสังกัดกระทรวงศึกษา ชื่อย่อ เจ้ พ.ให้ความช่วยเหลือ
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวยังมีการข่มขู่ข้าราชการระดับสูง ว่า หากไม่ดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามที่ต้องการ จะถูกสั่งโยกย้ายเข้ากรุทันที ส่งผลให้บรรยากาศภายในกระทรวงศึกษาธิการเต็มไปด้วยความหวาดวิตก และความไม่มั่นใจในการทำงาน
รายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ข้าราชการระดับสูงจำนวนมากขาดความไม่มั่นใจในการทำงาน รวมถึงมีความวิตกกังวลในการแทรกแซงงบประมาณและระบบบริหารราชการที่เกิดขึ้น