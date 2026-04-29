“โสภณ” ตั้งรองประธานวุฒิฯ เป็นประธาน กก.ศึกษาทบทวนค่าตอบแทนผู้ช่วย-ผู้เชี่ยวชาญ สส.- สว.

“โสภณ” เซ็นตั้งรองประธานวุฒิสภา เป็นประธาน กก.ศึกษาทบทวนค่าตอบแทนผู้ช่วย-ผู้เชี่ยวชาญ สส.- สว. เตรียมเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในสภา หลังให้ ขรก.เวิร์กฟรอมโฮม-ลดใช้ไฟ มีนา-เมษา
วันนี้ (29 เม.ย.) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา หรือ ก.ร. เพื่อสรุปถึงการทบทวนการแต่งตั้งผู้ช่วย สส.- สว. และผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สส.- สว.ว่า เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมกรรมการ ก.ร.แล้ว ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง สส. และ สว. โดยได้มีการหารือถึงทั้งค่าตอบแทนผู้ช่วย และผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สส.และ สว. รวมถึงเรื่องอื่นๆ ตนจึงได้ลงนามตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง มีรองประธานวุฒิสภา ไปศึกษาภารกิจ และระเบียบ ก.ร.ที่ไม่สอดคล้องกับการทำงานของรัฐสภาในยุคปัจจุบันโดยเร็ว รวมทั้งค่าตอบแทนผู้ช่วย และผู้เชี่ยวชาญ สส.- สว. และกองทุนต่างๆ เพื่อหาข้อสรุปให้เร็วที่สุด
นายโสภณ กล่าวต่อว่า กิจการของรัฐสภา และการประชุมต่างๆ เรื่องใดที่ไม่ทันสมัย หรือเป็นอุปสรรคในการทำงาน ตนจะพยายามให้ต้องมีการปรับปรุง มิเช่นนั้น จะใช้เวลาของสภาไม่คุ้มค่า เพื่อให้มีเวลาไปพิจารณาร่างกฎหมาย และญัตติสำคัญ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยืนยันว่า เรื่องใดที่สมควรแก้ไข จะต้องได้รับการแก้ไขทั้งหมด และสภาจากนี้ไป ประชาชนจะเข้าถึงได้ แก้ปัญหาให้ประชาชนได้
เมื่อถามถึงผลลัพธ์ภายหลังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่รัฐสภาบางส่วนทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home และประหยัดพลังงานในบางส่วน นายโสภณ กล่าวว่า จะมีการสรุปเมื่อสิ้นเดือนเมษายนนี้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่มีการประชุมสภา จึงยังไม่สามารถเปรียบเทียบได้ โดยจะมีการเปรียบเทียบในห้วงเดือนมีนาคม และเมษายนนี้
“ที่ผ่านมา ผมได้เอกซเรย์ห้องต่างๆ ภายในรัฐสภา ห้องใดไม่มีการใช้งาน จะต้องไม่เปิดแอร์ หรือเปิดไฟทิ้งไว้ ทั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เพื่อเป็นตัวอย่างว่า รัฐสภาสามารถประหยัดพลังงานได้จริง” นายโสภณ กล่าว