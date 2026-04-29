“โสภณ” รู้แล้ว ฝ่ายค้านล่าชื่อส่งศาลฟัน ป.ป.ช.ปมเอื้อ “ศักดิ์สยาม” ชี้ ถ้าส่งต่อได้เลยก็เป็นแค่ไปรษณีย์

“โสภณ” รับทราบฝ่ายค้าน เตรียมเข้าชื่อส่งศาลฎีกาสอบ ป.ป.ช.คดี “ศักดิ์สยาม” เผย ยังไม่ยื่นเรื่องมา ยืนยันทำหน้าที่เที่ยงธรรม บอกถ้าส่งเรื่องได้ทันที ก็เป็นแค่ไปรษณีย์
วันนี้ (29 เม.ย.) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา กล่าวถึงกรณีที่ทั้ง สส.ฝ่ายค้าน และสมาชิกวุฒิสภา เตรียมเข้าชื่อกันเพื่อขอให้ประธานรัฐสภา ส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกา เพื่อตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากกรณีการยกคำร้องการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ว่า ตนได้ยินแต่ข่าว แต่ยังไม่มีการเสนอเรื่องมา
เมื่อถามว่า ทั้งฝ่ายค้าน และสมาชิกวุฒิสภา กังวลประธานรัฐสภา จะดึงเช็งการตรวจสอบ นายโสภณ กล่าวว่า เป็นเรื่องของคนคิด แต่ขอให้ถึงเวลาก่อน
ส่วนหากฝ่ายค้านเสนอเรื่องมาจะสามารถส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาได้เลยหรือไม่นั้น นายโสภณ กล่าวว่า หากส่งได้เลย ตนก็เป็นเสมือนไปรษณีย์ ดังนั้น ขอให้ถึงเวลาก่อนตนค่อยตอบ
เมื่อถามว่า ยืนยันความเป็นกลางในการทำหน้าที่การตรวจสอบของตนเองได้หรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า ตนได้แสดงวิสัยทัศน์ในวันเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ว่า ตนจะทำหน้าที่เที่ยงธรรม ตนไม่ใช้คำว่าเป็นกลาง เพราะกลางอยู่ที่คนตัดสิน ถ้าชอบก็จะบอกว่า เป็นกลาง ถ้าไม่ชอบก็บอกว่า ไม่เป็นกลาง แต่วิญญูชนจะเป็นผู้ตัดสินใจ