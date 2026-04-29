“แสวง” ย้ำ กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-สก.-นายกพัทยา 28 มิ.ย.นี้ ใช้ กปน.มืออาชีพ ลดผิดพลาด ด้าน ผอ.กกต.กทม. เผย 6,632 หน่วยเลือกตั้ง กทม.เพิ่มจาก สส. 102 หน่วย ตั้งเป้าคนใช้สิทธิ 75% เชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 1 ปี เงื่อนไขใหญ่ทำพรรคการเมืองพลาดส่งผู้สมัคร
วันนี้ (29 เม.ย.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(สก.) รวมถึงนายกเมืองพัทยา พร้อมกันในวันที่ 28 มิ.ย. 2569 ว่า ขณะนี้ในส่วนของ กกต.กทม. และ กกต.ชลบุรี ได้เริ่มดำเนินการตามแผนงานแล้ว ซึ่งก็ไม่มีความหนักใจ โดยได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเตรียมความพร้อมในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งได้มีการนำบทเรียนจากการเลือกตั้ง สส.ครั้งที่ผ่านมา มาปรับปรุง เพื่อให้สอดรับกับการเลือกตั้ง ซึ่งจะเป็นโมเดลใหม่ โดยจะนำ กปน.มืออาชีพมาใช้กับการเลือกตั้งใน กทม.ในพัทยา เพื่ออบรม กปน.ให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและให้เป็นที่ยอมรับ โดยผู้ได้รับเลือกเป็น กปน.จะต้องถูกอบรมจาก กกต.อย่างเข้มข้น และอาจจะได้รับหนังสือรับรองไลเซนด้วย รวมทั้งเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้มาเป็น กปน. ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าว ผอ.กกต.ชลบุรี ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่กรณีการเลือกตั้ง สส.ชลบุรี เขต 1 นั้น นายแสวง กล่าวว่า ยอมรับว่า จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่มีการแข่งขันสูง ปัญหาที่ผ่านมา แม้จะมีประชาชนเข้ามาร้องเรียน แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับ ผอ.กกต.ชลบุรี ด้วย ซึ่งความคืบหน้าในเรื่องคดีก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย
ด้าน ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงาน กกต.กทม. ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการสำรวจหน่วยเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยเขตเลือกตั้งแบ่งเป็นจำนวน 50 เขต มีหน่วยเลือกตั้ง 6,632 หน่วย เพิ่มจากการเลือกตั้ง สส. มา 102 หน่วย และเตรียมการสรรหากรรมการประจำเลือกตั้ง (กปน.) ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นรายงานไปยัง กกต.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ กล่าวอีกว่า ตอนนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ในส่วนของผู้ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งที่งผู้ว่าฯ และ สก. ในวันที่ 21 พ.ค.นี้ แต่ในส่วนของกฎหมายจัดตั้งนั้น ผู้ว่าฯ สามารถที่จะรักษาการได้ ส่วนเรื่องการจะลาออกหรือไม่นั้น เราเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูล ถ้ามีความจำเป็นท่านก็จะลาออกก่อน เพื่อที่จะให้มีการเลือกตั้งในวันเดียวกัน ซึ่งทางสำนักงาน กกต. ได้ประกาศเห็นชอบให้เลือกตั้งในวันที่ 28 มิ.ย. นี้ พร้อมกันกับเมืองพัทยา
เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ จะลาออกนั้น ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ กล่าวว่า ได้ยินตามกระแสข่าว เพราะถ้ายื่นอย่างเป็นทางการ ยังไม่มี ถ้าจะยื่นลาออกต้องไปยื่นกับทางกระทรวงมหาดไทยเอง
เมื่อถามว่า มีความกังวลหรือเป็นห่วงในเรื่องใดในการเลือกตั้งหรือไม่ ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ กล่าวว่า ตอนนี้ทางสำนักงาน กกต. กทม. เรามีการซักซ้อมเรื่องลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงตั้งแต่ก่อนเข้าห้วงเวลา 180 วัน ก่อนครบวาระ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2568 มีการทำความเข้าใจให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้ที่สนใจไปในบางส่วนแล้ว ส่วนเรื่องของความคาดหวังของผู้จะมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ เราก็ได้ดูจากการเลือกตั้ง สส. ที่ผ่านมา ที่มีผู้มาใช้สิทธิ 70 เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้น ในการเลือกตั้งครั้งนี้เราก็คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ 75 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากว่าเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นประชาชนจะให้ความสนใจมากกว่าการเลือกตั้ง สส.
เมื่อถามว่าดูเหมือนการเลือกตั้งจะไม่ค่อยดุเดือด เพราะผู้สมัครจากพรรคการเมืองหลายพรรคไม่ได้ส่งผู้สมัครลง
ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ กล่าวว่า อาจจะเนื่องด้วยจากคุณสมบัติที่ผู้สมัครจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน ซึ่งจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร จึงทำให้บางคนขาดคุณสมบัติในตรงนี้ไป ส่วนเงื่อนไขยื่นภาษี 3 ปีย้อนหลังนั้น เป็นเพียงการนำมาดีแคร์เท่านั้นเอง ไม่ได้เป็นลักษณะต้องห้าม
เมื่อถามถึงโมเดลแต่งตั้ง กปน.ใหม่ อย่างไรบ้าง ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ กล่าวว่า ทางสำนักงาน กกต. ส่วนกลางได้ประชุมจัดทำ กปน.มืออาชีพ โดยจะมีการเริ่มต้นจาก 6,632 คน คือจะเป็นประธานหน่วยทุกหน่วยของกรุงเทพฯ ซึ่งในวันที่ 1 พ.ค.นี้ ได้มีการนัดหมายปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปจะเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จะได้พบปะและพูดคุยเตรียมความพร้อมอบรม กปน.มืออาชีพหน่วยละ 1 คนก่อน ทั้งนี้ การเลือกครั้งนี้ จะมี กปน. 9 คน และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นาย ต่อ 1 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจะใช้คนจำนวนกว่า 70,000 คน
เมื่อถามอีกว่า กังวลหรือไม่ว่าจะไม่ได้รับความร่วมมือ เพราะที่ผ่านมา กปน.ก็ถูกกระแสจากสังคมในการเลือกตั้ง ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ กล่าวว่า เท่าที่พูดคุยไม่ได้มีความกังวล เนื่องจากว่าเขาเข้าใจว่าในการเลือกตั้งก็มีกระแส และเรื่องความกดดันอะไรเล็กๆ น้อยๆ แต่ส่วนใหญ่เป็น กปน.อยู่แล้ว บางคนเป็นมาแล้ว 10-20 ปี ฉะนั้น เขามีความรู้ความเข้าใจ อะไรผิดพลาดเราก็นำข้อนั้นมาปรับแก้ต่อไปให้ดีขึ้น ดังนั้น จึงไม่มีความกังวล ครู-อาจารย์ ยังมีความพร้อมในการเป็น กปน.ต่อไป