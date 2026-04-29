อธิบดีฝนหลวง “ทิ้งเก้าอี้” หลังโดนเด้งเป็นผู้ตรวจ แฉสายลึกลับจากผู้ใหญ่ โยงซีอีโอสายการบินชื่อเป็นสัตว์ เดินเกมขอเคลียร์งบงานซ่อมเครื่องบิน

วันนี้ (29 เม.ย.) นายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัดสินใจยื่นใบลาออกราชการ หลังถูกคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ โดยเปิดเผยรายละเอียดผ่านรายการ เจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ว่า น้อมรับการตัดสินใจของผู้มีอำนาจ พร้อมย้ำจุดยืนว่า เป็น “ข้าราชการมืออาชีพ” หากไม่สามารถทำงานได้ ก็พร้อมลาออก
อธิบดีกรมฝนหลวง เปิดเผยถึงเหตุการณ์ก่อนถูกย้าย ว่า มีบุคคลติดต่อขอเข้าพบหลายครั้ง โดยอ้างความสัมพันธ์กับ ‘ผู้ใหญ่’ และมีการระบุถึงซีอีโอสายการบินชื่อคล้ายสัตว์ที่อยู่บนอากาศ นามสกุลขึ้นต้นด้วย ‘จ’ ซึ่งได้พยายามขอนัดพบเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงานซ่อมอากาศยาน แต่ตนไม่ได้เข้าพบ เนื่องจากมีภารกิจที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยันได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใครหรือเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพหรือไม่
ต่อมามีการขอนัดพบอีกหลายครั้ง พร้อมยกระดับการอ้างตัวเป็นเครือญาติ และ ‘หลานของผู้ใหญ่’ แต่ก็ยังไม่ได้เข้าพบ เนื่องจากติดภารกิจราชการ ทั้งการแก้ปัญหาฝุ่นที่จังหวัดเชียงใหม่ และการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น รวมถึงเมื่อวันที่ 14 เมษายน ที่ผ่านมา ยังมีภารกิจร่วมกับ วัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อธิบดีกรมฝนหลวง ยังระบุว่า เคยพบกับ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เพียงครั้งเดียว พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการเมืองกับฝ่ายใด แม้จะถูกมองว่าเป็นคนของพรรคการเมืองต่างๆ ก็ตาม
นอกจากนี้ ในช่วงต้นเดือนเมษายน ยังมีสายลึกลับติดต่อให้ตนนำคำของบประมาณปี 2570 ไปพบ ‘ผู้ใหญ่ของพรรค’ บริเวณอาคารย่านรัชดาภิเษก โดยระบุว่า เป็นลักษณะเดียวกันกับที่มีการเรียกหน่วยงานอื่นเข้าพบด้วย
สำหรับการลาออก อธิบดีกรมฝนหลวง เผยว่า เดิมตั้งใจจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ เมื่อครบ 60 ปี แต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงตัดสินใจยื่นใบลาออกล่วงหน้า เพื่อเปิดทางให้ผู้บริหารสามารถหาผู้มาดำรงตำแหน่งแทน โดยคาดว่าจะมีผลภายในเดือนมิถุนายนนี้
“ผมเป็นข้าราชการคนทำงาน อยู่ไม่ได้ก็ลาออก” อธิบดีกรมฝนหลวง กล่าวทิ้งท้าย