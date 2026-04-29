“ไผ่” จวก “ศุภจี” ขายทุเรียน 100 บาท พูดเกินจริงบิดเบือนราคาตลาด จี้แก้สินค้าเกษตรเป็นระบบ หยุดคิดพึ่งอินฟลูฯ

“ไผ่ ลิกค์” ซัด “ศุภจี” ดันขายทุเรียน 100 บาท เข้าข่ายพูดเกินจริง แพร่ข้อมูลเท็จ ทำราคาตลาดบิดเบือน ซ้ำเติมชาวสวนเดือดร้อน จี้รัฐบาลแก้ปัญหาเกษตรอย่างเป็นระบบ หยุดคิดจะพึ่งอินฟลูเอนเซอร์
วันนี้ (29 เม.ย.) เวลา 10.00 น.นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร และเลขาธิการพรรคกล้าธรรม โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ พิมรี่พาย อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ร่วมส่งเสริมการขายทุเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ ว่า ทุเรียนลูกละ 100 บาท จริงหรือไม่ ต้องตัดสินใจเอาเอง แบบนี้เท่ากับพูดเกินจริงหรือเปล่า ถึงคุณจะยังไม่ได้ขาย แต่ผมว่า คุณเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้ว
ต้นทุนจริงๆ ที่ชาวสวนทุเรียนอยากได้น่าจะประมาณ 130-150 บาทต่อกิโล ทุเรียนแต่ก่อนแบ่งเป็นสองภาค ภาคตะวันออก กับภาคใต้ ทั้ง 2 ภาคนี้ ผลผลิตจะออกมาห่างกัน แต่เนื่องด้วยปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้ทั้ง 2 ภาค ออกผลผลิตมาพร้อมๆ กัน ส่งผลทำให้เกิดทุเรียนล้นตลาด
นายกรัฐมนตรี ต้องลองดูข้อมูลตรงนี้จะได้ตัดสินใจถูกว่าควรทำอย่างไร เพราะสิ่งที่เราไม่อยากเห็น คือ การที่เกษตรกรเอาทุเรียนมาทิ้งตามถนน และสิ่งที่เกษตรกรต้องการแน่นอน คือ ปุ๋ยราคาถูก ถ้าปุ๋ยถูก เราก็ย่อมจะแข่งขันกับต่างประเทศได้แน่นอน
แต่สาระที่ออกมาพูดเรื่องนี้ คงไม่ใช่มาบอกเรื่องทุเรียน แต่อยากจะบอกว่า สิ่งที่ท่านรองนายกฯ ทำร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์มันถูก หรือสมควรหรือเปล่า ทำให้เกิดมาตรฐานราคาของทุเรียนใหม่หรือเปล่า แต่พอวันขายจริง ก็ไม่ได้ทำอย่างงั้น อย่าลืมพืชผลทั้งการเกษตรอย่างอื่นด้วย อ้อย ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง รวมถึงผลไม้ทุกอย่างดูให้ทั่วนะครับ
ถ้าวันนี้แล้วรัฐบาลทำอะไรไม่ได้ กลับต้องใช้อินฟลูเอนเซอร์มาช่วย ผมมองว่า แนวคิดดี แต่รัฐบาลไม่น่าจะทำได้แค่นี้ ผมเห็นสมควรกับการจัดการตลาดเพื่อการเกษตร หรือเอาอินฟลูฯหลายๆ คนมาไลฟ์ขายพร้อมๆ กัน หรืออีกอย่างที่พวกเราพยายามทำแต่หมดสมัยก่อน คือ การมีแพลตฟอร์มของคนไทยเอามาใช้ ไม่ต้องให้เอาของต่างชาติมาใช้ น่าจะเป็นเรื่องดีที่สุด