“เดชรัต” ขอ ครม.เดินหน้าร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด- PRTR ก่อนหมดอายุ 12 พ.ค.ลั่นใครทำสะดุดพร้อมสู้เพื่อประชาชน

“เดชรัต” ขอ ครม.มีมติเดินหน้า พ.ร.บ.อากาศสะอาด และ พ.ร.บ.PRTR ก่อนครบกำหนด 12 พ.ค.นี้ ลั่น หากพบใครขวางทำกฎหมายสะดุด ปชน.พร้อมสู้เพื่อประชาชน
วันที่ 29 เม.ย. นายเดชรัต สุขกำเนิด รองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงประเด็นเรื่องลมหายใจ ในการแถลงข่าว ครม.เงา ว่า ปีนี้เป็นปีที่ค่า PM 2.5 รุนแรงมาก เมื่อเปรียบเทียบในระยะ 5 ปี เป็นปีที่มีความรุนแรงมากที่สุด และมีหลายพื้นที่ที่อยู่ในค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM 2.5 ในระดับสีแดงเกือบทั้งเดือน สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าความสามารถในการบริหารจัดการของรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่เราผลักดันกันมาตั้งแต่ภาคประชาชน พรรคการเมืองต่างๆ พรรคก้าวไกลในอดีต จนถึงพรรคประชาชนในปัจจุบัน คือ เรื่องพระราชบัญญัติอากาศสะอาด และ พระราชบัญญัติ PRTR ที่จะมาช่วยดูแลเรื่องของการจัดการฝุ่น PM 2.5 และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมลพิษ การเกิดอุบัติภัยและสารเคมี ที่สภาผู้แทนราษฎรชุดที่ผ่านมาสามารถผลักดันพระราชบัญญัติอากาศสะอาดไปจนถึงการพิจารณาของวุฒิสภา และ พระราชบัญญัติ PRTR ที่ผ่านการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการรอการพิจารณาในชั้นสภาผู้แทนราษฎร
นายเดชรัต กล่าวว่า ทั้ง 2 พ.ร.บ.นี้ จะไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ หากคณะรัฐมนตรีไม่ยืนยันภายในวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ หากนับจากวันนี้เหลือเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น พรรคประชาชนจึงจะติดตามอย่างใกล้ชิดว่ามีแรงกดดันจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ที่ทำให้กฎหมายภาคประชาชนผลักดันไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ หากมีแรงกดดันที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน พรรคประชาชนพร้อมต่อสู้เรียกร้องให้ทั้ง 2 พ.ร.บ.นี้ กลับมาเดินหน้าต่อให้ทันในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่
นายเดชรัต ยังกล่าวว่า พ.ร.บ.อากาศสะอาด ไม่ใช่สิ่งเดียวจะทำให้อากาศดีขึ้น พรรคประชาชนยังจะติดตามมาตรการอื่นๆ ทั้งการประกาศเขตควบคุมมลพิษในภาคเหนือตอนบน มาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าที่มาจากการเผา รวมถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟป่า
“ตัวหลักการพื้นฐาน ตัวที่จะให้อำนาจรัฐในการจัดการเรื่องนี้ให้ดีขึ้นคือตัวร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด และ ร่าง พ.ร.บ.PRTR เราเรียกร้องให้รัฐบาลตัดสินใจเรื่องนี้ให้ทันเวลา และเวลาที่ว่านั้นเหลืออีกแค่ 2 สัปดาห์” นายเดชรัต กล่าว