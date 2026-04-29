“วีระยุทธ” ซัดรัฐบาลแก้ค่าไฟแพงฉาบฉวย จี้ลดค่าพร้อมจ่ายเสือนอนกิน ทลายโควตาซื้อไฟจากประชาชน

“วีระยุทธ” ซัดรัฐบาลต้องตั้งต้นให้ถูก อย่าแก้ค่าไฟแพงฉาบฉวย-โยนภาระ เสนอเจรจาลดค่าพร้อมจ่ายที่เป็นเสือนอนกิน ทลายโควตาซื้อไฟจากประชาชนที่จำกัดจำเขี่ย เหน็บ “เอกนัฏ” ประชุมเช้าบ่ายเย็น แต่ไม่มีมาตรการชัดเจน ชี้ ปมใช้ไฟเกิน 400 หน่วย ต้องจ่ายแพง กระทบ SMEs หนุนติดโซลาร์เซลล์ ยังจูงใจไม่พอ
นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สส.บัญชีรายชื่อ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาชน กล่าวถึงวาระเร่งด่วนเรื่องค่าไฟ ที่พรรคประชาชนจะติดตามอย่างใกล้ชิด ในช่วงหนึ่งเดือนต่อจากนี้ ระบุว่า รัฐบาลต้องไม่แก้ไขปัญหาค่าไฟแพงอย่างฉาบฉวยอย่างที่เป็นอยู่ เป็นการโยนภาระกลับมาให้กับประชาชน ตนเองเสนอว่า รัฐบาลต้องกล้าเดินหน้าเจรจาลดค่าพร้อมจ่าย ที่เป็นเสือนอนกิน พร้อมทลายโควตาซื้อไฟฟ้าจากภาคประชาชนที่จํากัดจําเขี่ยเหลือเกิน
การทํางานแบบที่เป็นแก้ปัญหาแบบฉาบฉวยเท่านั้น ทิศทางสับสนมาก นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ออกมาพูดเช้า บ่าย เย็น ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็มีมาตรการไม่ชัดเจนด้วยซ้ํา ว่าจะเอาอย่างไร โดยเฉพาะกรณีค่าไฟเกิน 400 หน่วย เข้าใจว่า ต้องมีการคุยต่อในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) จึงต้องขอความชัดเจนในเรื่องนี้
เรื่องที่สําคัญ คือ ไม่อยากให้การทํางานของรัฐมนตรี มองว่า คนที่ใช้ไฟเกิน 400 หน่วยเป็นคนที่ใช้ไฟสิ้นเปลือง เพราะอย่าลืมว่า คนที่ใช้ไฟเช่นนั้นมีหลายแบบ อย่างบ้านที่คนอยู่เยอะก็เป็นความจําเป็น ค่าไฟขนาดนี้ วิกฤตพลังงานขนาดนี้ ไม่มีใครใช้เปลืองหรอก
อีกกลุ่มคือ SMEs ที่อยู่ในบ้าน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก ตามสภาพความเป็นจริงของธุรกิจไทย SMEs จํานวนมาก ที่ชั้นหนึ่งใช้ประกอบธุรกิจ และใช้ชั้นสองเป็นบ้าน จึงมีการใช้ค่าไฟเกิน เป็นการเพิ่มต้นทุน ผลักภาระให้ประชาชนช่วยประชาชนกันเอง และยิ่งช่วยเพิ่มภาระให้กับ SMEs กลุ่มนี้ ที่ปัจจุบันหนักอยู่แล้ว กําลังซื้อถดถอย ต้นทุนยังมาเพิ่ม
ดังนั้น อยากให้รัฐบาลตั้งต้นให้ถูกว่า อย่าเอาประชาชนมาดูแลกันเอง แต่รัฐบาลต้องกล้าเดินหน้าลดค่าไฟ เจรจาต้นทุนที่สําคัญ ที่เกิดจากค่าพร้อมจ่าย ถ้ารัฐบาลมีความกล้าหาญ มีหลักการจริงๆ ต้องเดินหน้าตรงนี้ ถึงจะชัดเจนว่า ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
ส่วนการติดโซลาร์เซลล์ ถ้าบ้านที่มีกําลังทรัพย์ หรือบริษัทจํานวนมากมีการติดกันไปหมดแล้ว ถ้าต้องมีการติดใหม่ ต้นทุนอาจจะเป็นแสนบาท การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ําอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อกันจูงใจ การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเป็นเรื่องที่ดี แต่คุณต้องคิดถึงต้นทุนที่แท้จริงด้วย