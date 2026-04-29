“ไทยคู่ฟ้า” ปรับโฉมสื่อออนไลน์ ส่ง “พี่คู่ฟ้า-น้องขุนฟ้า” เชื่อมประชาชน ย้ำจุดยืนข่าวรัฐบาลข่าวจริงเชื่อถือได้

“ไทยคู่ฟ้า” ปรับลุคใหม่ ส่ง “พี่คู่ฟ้า-น้องขุนฟ้า” เชื่อมต่อประชาชน ย้ำจุดยืน “ข่าวรัฐบาล ข่าวจริง เชื่อถือได้”
สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ยกระดับการสื่อสารของรัฐบาลสู่มิติใหม่ ปรับกลยุทธ์การสื่อสารผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยคู่ฟ้า” ให้เป็นมากกว่าแค่ช่องทางการให้ข้อมูลสู่ “ศูนย์กลางความจริง” ที่พร้อมเสิร์ฟข่าวสารส่งตรงถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็ว แม่นยำ เชื่อถือได้ และเข้าถึงง่าย
โดยในการปรับครั้งนี้ สื่อออนไลน์ “ไทยคู่ฟ้า” ยังตอกย้ำภาพจำที่ผู้ติดตามคุ้นเคยด้วย 2 มาสคอตสำคัญ ซึ่งจะมาเป็นตัวแทนการสื่อสาร คือ พี่คู่ฟ้า : สัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่ง ว่องไว และมุ่งมั่น พร้อมเกาะติดความคืบหน้าทุกนโยบายรัฐส่ง ตรงถึงมือคุณ
น้องขุนฟ้า : สัญลักษณ์แห่งความอ่อนโยน เข้าถึงง่าย พร้อมโบยบินนำข่าวสารกระจายสู่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ประชาชนสามารถเกาะติดผลงาน ความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการ สังคม ความมั่นคง และประเด็นสำคัญระดับโลก ผ่านช่องทาง ดังนี้
●Social Media : Facebook , X , TikTok , Instagram และ YouTube ในชื่อ “ไทยคู่ฟ้า”
●Official : เว็บไซต์รัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th)
ภายใต้สโลแกน “ข่าวรัฐบาล ข่าวจริง เชื่อถือได้” ทุก Content ผ่านการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูล ภาครัฐโดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกเนื้อหาคือข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่สุด พร้อมทำหน้าที่เป็น “คลังข้อมูลอ้างอิงสูงสุด” ที่สื่อมวลชนและประชาชนไว้วางใจอ้างอิงได้ทันที