DAD ชวนออกกำลังกายหลังเลิกงาน ดันศูนย์ราชการฯ สู่ “เมืองสุขภาพ–พื้นที่สีเขียว”

DAD จัดกิจกรรมแอโรบิก “MOVE BEAT BURN” รวมพลังคนทำงาน–ประชาชนออกกำลังกายกลางศูนย์ราชการฯชูแนวคิด “City of Green Lifestyles” เปิดพื้นที่สีเขียวให้ใช้ร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเมืองสุขภาพ พัฒนายั่งยืน
วันที่ 28 เมษายน 2569 ดร.ธีธัช สุขสะอาด รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development เป็นประธานจัดกิจกรรม “DAD AEROBIC MOVE BEAT BURN ปล่อยพลังหลังเลิกงาน อัปเลเวลร่างกาย ไปกับจังหวะที่ใช่” ณ บริเวณสวนหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ท่ามกลางผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ประชาชน และสื่อมวลชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
ดร.ธีธัช กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “City of Green Lifestyles” มุ่งส่งเสริมให้พื้นที่ศูนย์ราชการฯ เป็นมากกว่าสถานที่ทำงาน แต่เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ทั้งการออกกำลังกาย พักผ่อน และทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งสะท้อนแนวทางการพัฒนาเมืองที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
“เราได้พัฒนาพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์ราชการฯ ให้เป็นพื้นที่เปิดสำหรับทุกคนอย่างเท่าเทียม รองรับทั้งมุมพักผ่อน ทางเดิน และพื้นที่กิจกรรมหลากหลาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจ พร้อมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและการใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้ กิจกรรมแอโรบิกถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญ ในการกระตุ้นให้เกิดการใช้พื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง สร้างความมีชีวิตชีวา และต่อยอดสู่การเป็น “Healthy & Green City” ที่ทุกคนมีส่วนร่วมดูแลและได้รับประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว