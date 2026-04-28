กขค.งัดไกด์ไลน์ E-Commerce คุมเข้มแพลตฟอร์มบังคับเลือกขนส่ง หวังสกัดพฤติกรรมเอาเปรียบผู้ค้า

คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเอาจริง ! สอบแพลตฟอร์มออนไลน์บังคับเลือกขนส่ง ชี้เสี่ยงผิดกม.เข้าข่ายกีดกันคู่ค้า - แข่งขันไม่เป็นธรรม โทษหนักถึงจำคุก ด้าน "ทนายกระดูกเหล็ก" จี้เร่งจัดการ หลังไกด์ไลน์ E-Commerce ใช้บังคับ ยังพบแพลตฟอร์มมีพฤติกรรมเหมือนเดิม
วันนี้(28เม.ย.)สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) เปิดเผยว่า วันนี้นายอนันต์ชัย ไชยเดช (ทนายกระดูกเหล็ก) เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) อีกครั้ง โดยร้องว่า หลังจากมีการออกประกาศ กขค. เรื่องแนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและการกระทำอันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มหลายด้าน (Multi-sided Platform) ประเภทธุรกิจบริการดิจิทัลแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าหรือบริการ (E-Commerce) หรือที่เรียกว่า “ไกด์ไลน์ Multi-sided platform (E-Commerce)” ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 แต่ยังพบว่า แพลตฟอร์มมีพฤติกรรมบังคับเลือกบริการรับและขนส่งสินค้าเช่นเดิม
ทนายอนันต์ชัยฯ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ได้เข้ายื่นหนังสือขอให้ กขค. ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์ม เนื่องจากมีผู้ค้าบนแพลตฟอร์มร้องขอให้ช่วยเหลือกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเลือกใช้บริการผู้ขนส่งสินค้าบนแพลตฟอร์ม แม้ต่อมา กขค. ได้มีการออกไกด์ไลน์Multi-sided platform (E-Commerce) ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 แต่เมื่อใช้บริการบนแพลตฟอร์มกลับยังพบว่า แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์หลายแพลตฟอร์มยังคงมีพฤติกรรมบังคับเลือกบริการรับและขนส่งสินค้าเช่นเดิม ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการบังคับให้เลือก หรือยอมรับเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ กขค. ข้างต้น และอาจเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 จึงเป็นที่มาของการยื่นหนังสือร้องเรียนกล่าวโทษ
เพื่อขอให้ กขค. เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายโดยด่วน พร้อมเน้นย้ำว่า เมื่อไกด์ไลน์ Multi-sided platform (E-Commerce) มีผลใช้บังคับแล้ว อยากให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม และผู้ซื้อ ให้สามารถเลือก ใช้บริการขนส่งสินค้าได้ตามความสมัครใจของตน ไม่ให้เกิดการกีดกันหรือจำกัดสิทธิทั้งต่อผู้ซื้อและผู้ขาย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้า ที่จะได้โอกาสในการแข่งขันทางการค้าอย่างเท่าเทียม
ด้านนางสาวปิยาพัชร ทับอินทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานคดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานคดี ระบุว่า พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้กำหนดลักษณะพฤติกรรมต้องห้าม
หรือการกระทำความผิดของผู้ประกอบธุรกิจในมาตรา 50 มาตรา54 มาตรา55 มาตรา57 และมาตรา58 เพื่อมุ่งกำกับดูแลพฤติกรรม
ของผู้ประกอบธุรกิจ ป้องกันการผูกขาดและการค้าที่ไม่เป็นธรรม โดยผู้ฝ่าฝืนจะต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับฐานความผิดนั้น ๆ โดยมีทั้งโทษอาญาและโทษทางปกครอง ซึ่งโทษทางอาญาจะมีทั้งโทษปรับและโทษจำคุก ส่วนโทษทางปกครองจะมีเฉพาะโทษปรับทางปกครองเท่านั้น ส่วนอัตราค่าปรับทั้งอาญา และปกครองจะมีอัตราโทษปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด
ทั้งนี้ เนื่องด้วยธุรกิจแพลตฟอร์มฯ ในประเทศไทยได้เติบโตอย่างรวดเร็ว กขค. จึงเล็งเห็นความสำคัญ
ในการออกประกาศ กขค. หรือไกด์ไลน์ Multi-sided platform (E-Commerce) เพื่อกำกับดูแลการประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มให้เป็นตามหลักความเป็นธรรม โดยประกาศดังกล่าวได้อธิบายลักษณะพฤติกรรมตามมาตราหลักต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมในตลาดที่เกิดขึ้นจริง เช่น การบังคับเลือกขนส่ง การบังคับเลือกบริการ ช่องทางการชำระเงิน การกีดกันการมองเห็นสินค้าหรือบริการของผู้ขาย โดยใช้ระบบอัลกอริทึมปิดกั้นและให้สิทธิพิเศษเอื้อประโยชน์เฉพาะตน ตลอดจนการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการบังคับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น
" โดยไกด์ไลน์ Multi-sided platform (E-Commerce) นี้ จะนำมาใช้ประกอบกับ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560 ในการพิจารณาพฤติกรรมทางการค้าต่าง ๆซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงาน กขค. ได้ติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มมาโดยตลอด จึงอยากให้ผู้ประกอบธุรกิจระมัดระวังพฤติกรรมอันอาจฝ่าฝืนหรืออาจเข้าข่าย
การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560"นางสาวปิยาพัชร กล่าวแล้วว่า ทั้งนี้หากคู่ค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจรายใดไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า สามารถร้องเรียนต่อ กขค. ได้ที่ สำนักงาน กขค. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารซี หรืออีเมล saraban@tcct.or.th หรือ www.tcct.or.th หรือ โทร. 0 2199 5416 ในวันและเวลาราชการ โดย สามารถศึกษารายละเอียดประกาศฯ หรือไกด์ไลน์ E-Commerce เพิ่มเติมได้ที่
https://www.tcct.or.th/assets/portals/1/files/Multi_sided_Platform.pdf