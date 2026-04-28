เปิดชื่อ ปธ.กมธ. ของ พท. นำโดย “ฐิติมา-นพพล-จิรวัฒน์-วีระพล-โอชิษฐ์”

เปิดชื่อ 5 ประธาน-5 รองประธาน กมธ.สัดส่วนเพื่อไทย นำโดย “ฐิติมา-นพพล-จิรวัฒน์-วีระพล-โอชิษฐ์”
วันนี้ (28 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย ที่ได้โควตาประธาน กมธ. จำนวน 5 คณะ ได้แก่ 1. กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ 2. กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 3. กมธ.การแรงงาน 4. กมธ.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ 5. กมธ.การศึกษา
ล่าสุด มีรายงานว่า 1. กมธ.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะมี นางฐิติมา ฉายแสง สส.ฉะเชิงเทรา ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน กมธ. มี นายวรวงศ์ วรปัญญา สส.ลพบุรี เป็นรองประธาน กมธ.
2. กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ มี นายนพพล เหลืองทองนารา สส.พิษณุโลก เป็นประธาน กมธ. และ นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง สส.สุโขทัย รองประธาน กมธ. 3. กมธ.การศึกษา มี นายจิรวัฒน์ ศิริพาณิชย์ สส.มหาสารคาม ประธาน กมธ. นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สส.เลย รองประธาน กมธ.
4. กมธ.การแรงงาน มี นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ สส.ศรีสะเกษ เป็นประธาน นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ สส.ชัยภูมิ รองประธาน กมธ. และ 5. กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ มี นพ.โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย สส.ชัยภูมิ เป็นประธาน กมธ. และ น.ส.กิตติ์ธัญญา วาจาดี สส.อุบลราชธานี รองประธาน กมธ.