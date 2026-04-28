“ธรรมนัส” เปิดใจนั่ง หน. รับ กธ.โตไวจนน่ากลัว โวมีเวลามากกว่านี้ สส.ทะลุร้อย ลั่นมีศักดิ์ศรีไม่ใช่ฝ่ายแค้น-ฝ่ายคอย

“ธรรมนัส” เปิดใจหลังนั่งหัวหน้าพรรคกล้าธรรม บอก พรรคโตไวจนน่ากลัว มั่นใจหากมีเวลาเตรียมเลือกตั้งมากกว่า 28 วัน สส.ทะลุร้อยแน่ ลั่น ไม่ใช่ฝ่ายแค้น-ฝ่ายคอย ยัน มีศักดิ์ศรีนักการเมือง ขอเดินหน้าฝ่ายค้านเต็มที่ ซัด เศรษฐกิจไม่ดีน่ากลัวหาก รบ.บริหารผิดทาง
วันนี้ (28 เม.ย.) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน กทม. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม กล่าวบนเวทีภายหลังได้รับเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ว่า การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารพรรควันนี้ จริงๆ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ได้ทำหน้าที่หัวหน้าพรรคมา 2 ปีกว่าแล้ว และบ่นกับตนเกือบทุกวัน ว่า เมื่อไหร่ผู้กองจะมาเป็นสักที มันก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมานั่งตรงนี้เพื่อที่จะนำทัพพรรคกล้าธรรม ในการทำหน้าที่ สส. หรือเป็นสถาบันการเมืองที่เป็นความหวังของคนไทย ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารพรรคทั้ง 21 คน แต่ละคนมาจากแต่ละภูมิภาค ผ่านกระบวนการการรับรองมาแบบถูกต้องตามกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่วนคนที่ไม่ได้เป็นก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวนี้ไม่มีบ่าว ไม่มีนาย ที่นี่มีแต่พี่กับน้องเท่านั้น ก่อนที่ตนจะตัดสินใจไม่มีระบบเผด็จการ ตัดสินใจคนเดียวไม่มีเด็ดขาด ทั้งนี้ ยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคนี้ไม่ได้หมายความว่า นางนฤมลไม่ดี หรือกรรมการบริหารพรรคชุดเก่าไม่ดี
“การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พรรคกล้าธรรม ถ้าเป็นสาวก็คงบอบช้ำหมดแล้วกว่าจะได้แต่งงาน เพราะถูกโจมตีมาโดยตลอดในหลายๆ เรื่อง ในหลายๆ ประเด็น แต่ท้ายที่สุด คือ พรรคเราโต ได้ สส.เขต 56 เขต และถ้ามองวันนั้นเราไม่ได้ล้มช้าง แต่น่าจะล้มอะไรที่ใหญ่กว่าช้าง วาฬ ถ้าเป็นลูกชายผมก็บอกว่า คราเคน เป็นปลาหมึกยักษ์ และถ้าเราลงลึกไปแถวสอง มี 45 คนที่แพ้หลักร้อย ถ้ามีเวลามากกว่า 28 วัน เราน่าจะมาเป็น 100 คน และถ้าเจาะลึกลงไปอีกแถวสาม ซึ่งคะแนนหลักหมื่นอีกประมาณ 30 คน รวมแล้ว 130 กว่าคน เราไม่รู้ว่าให้อาหารจนน้ำหนักมากเกินไป โตไวจนน่ากลัว แต่ว่าการเลือกตั้งมันผ่านมาแล้ว”
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า สิ่งที่ตนภาคภูมิใจ คือ การทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน ไม่ว่าจะเป็นช่วงหารือ กระทู้ หรืออภิปราย พรรคเรามี สส.หน้าใหม่ที่สามารถเป็นดาวสภาได้ เวลาพูดมีหลักการ มีจังหวะ เรามาทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเราก็ทำได้ การเป็นนักการเมืองต้องถนัดทุกอย่าง เราอยู่ฝ่ายนักบริหารนานเกินไป ตนอยู่ตั้งแต่ปี 62 จนถึงต้นปี 69 หลายปี อาจจะไม่ชินกับการเป็นฝ่ายค้าน แต่นักการเมืองต้องมีหลักการ ตนก็มีหลักการของตน ซึ่งหลังจากที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นฝ่ายค้านแน่นอนแล้ว เราก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและข้าราชการ อย่างยุคนี้ระวังชัดเจนว่า สถานการณ์บ้านเมืองเวลานี้เป็นอย่างไรสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร ความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไร เรานำเสนอได้ว่ารัฐควรทำเรื่องไหน หรือไม่ควรทำเรื่องไหน แต่หากนำเสนอแล้วและไม่ทำก็ต้องเข้าสู่กระบวนการที่จะนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ หรือตรวจสอบของการทำงานของรัฐบาล นั่นคือหน้าที่ของเรา
“เราจะไม่เอาเรื่องส่วนตัว เราจะไม่เอาความแค้นส่วนตัวว่า ใครเคยรักกัน ไม่รักกันแล้ว ทำไมไม่ใช้บริการเรา มาเป็นเงื่อนไขในการทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอย่างเด็ดขาด เราทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายแค้น นักวิชาการหลายคนให้ความเห็นออกมาว่าเป็นฝ่ายคอย แต่จริงๆ มันไม่ใช่ เรามีศักดิ์ศรีของการเป็นนักการเมือง โดยเฉพาะผม ผมไม่ได้มาในการเมือง ผมโตมากับการเป็นพรรคพวกพี่น้อง เพื่อนฝูง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มาถึงจุดนี้ เราจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้ดีที่สุด”
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ขณะนี้ภัยธรรมชาติน่ากลัว ภัยจากมนุษย์ ภัยเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไม่ดีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่สงคราม แต่คือ การบริหารประเทศที่ผิดทาง ซึ่งสำคัญ ดังนั้น เราในฐานะฝ่ายค้านเราไม่มองแต่เรื่องความแค้นส่วนตัวโดยไม่คำนึงความเดือดร้อนของประชาชนเด็ดขาด เศรษฐกิจแย่ สังคมโลกก็ทะเลาะกัน ภายในประเทศทะเลาะกันอีก มันจะยุ่งกันใหญ่
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า อยากให้พวกเรารักกัน สามัคคีกัน และเดินไปด้วยกัน ตนในฐานะที่อยู่ตรงนี้ ตนไม่เคยทำให้ทุกคนผิดหวัง ยามต่อสู้ก็สู้ให้มันสุดๆ สู้ให้มันชนะ เชื่อว่า นักการเมืองไม่มีใครบ้าเท่าตนหรอก บ้าเวลาลูกน้องสู้ สู้ให้สุดๆ ผลจะแพ้หรือชนะเราคือพี่น้องกัน เราไม่โทษ เราไม่โกรธ เรายังอยู่ที่ครอบครัวเดียวกัน ดังนั้น วันนี้ขอให้คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ได้ทำหน้าที่ให้ดีสมกับที่ประชาชนในพื้นที่เลือกเรา หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเราจะเดินในแบบพรรคกล้าธรรม เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องหลายพรรค ว่า อยากมาอยู่กับครอบครัวกล้าธรรม วันนี้ยืนยันอีกครั้งจะนำพรรคไปสู่จุดหมายปลายทาง นำไปสู่การได้ สส.ได้มากที่สุด และตอบสนองประชาชนให้ได้มากที่สุด จึงขอให้ทุกคนไปด้วยกัน