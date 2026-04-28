“ธรรมนัส” ตั้ง 12 รอง หน.กล้าธรรม เสริมทัพบริหารพรรคคล่องตัว ตอบสนอง ปชช.รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

“ร.อ.ธรรมนัส” ตั้งรองหัวหน้าพรรคกล้าธรรม 12 คน เสริมทัพบริหารพรรคให้คล่องตัว ตอบสนองประชาชนรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มอบอำนาจทำงานเต็มที่
วันนี้ (28 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ลงนามในคำสั่งที่ 6 / 2569 เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคกล้าธรรม เพื่อให้การบริหารพรรคกล้าธรรม มีความคล่องตัว ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ได้รวดเร็วทั่วถึง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคกล้าธรรม พ.ศ. 2568 ข้อ 20 (1) (ก) (ข) แต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคกล้าธรรม จำนวน 12 คน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคกล้าธรรมมอบหมาย ดังนี้
1. พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่
2. นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา
3. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
4. นายอัครา พรหมเผ่า
5. นายนัจมุดดีน อูมา
6. นายเอกราช ช่างเหลา
7. นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ
8. นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว
9. จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ
10. นายองอาจ วงษ์ประยูร
11. นางรัชนี พลซื่อ
12. พันโท สินธพ แก้วพิจิตร