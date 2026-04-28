“พล.ท.อดุลย์” ต้อนรับ รมต.ป้องกันประเทศ สปป.ลาว ย้ำมิตรภาพแน่นแฟ้น เดินหน้าความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“รมว.กลาโหม” ต้อนรับผู้นำกลาโหมลาว กระชับสัมพันธ์75 ปี ไทย–สปป.ลาว เดินหน้าความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดน -ยาเสพติด–อาชญากรรมข้ามชาติ ดันพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน-เกษตรกรรม ย้ำมิตรภาพแน่นแฟ้น สร้างเสถียรภาพภูมิภาคอย่างยั่งยืน
วันนี้( 28 เม.ย.) เวลา 14.30 น. พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ พลโท สายใจ กมมะสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ และหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพประชาชนลาว ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะที่ปรึกษา ร่วมให้การต้อนรับและหารือ
ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บนพื้นฐานของความเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิด ผูกพัน และมีมิตรภาพอันยาวนาน โดยต่างชื่นชมบทบาทของกองทัพทั้งสองประเทศในการร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน และเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลและประชาชน สปป.ลาว ที่ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป.ลาว เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–ลาว ซึ่งเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และสะท้อนความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างสองประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวถึงความผูกพันส่วนตัวจากการเคยรับราชการในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ซึ่งมีความใกล้ชิดกับ สปป.ลาว พร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนความร่วมมือด้านการฝึกศึกษา การแลกเปลี่ยนกำลังพล และการฝึกร่วมทางทหารในทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งได้เชิญฝ่ายลาวเข้าร่วมงานครบรอบ 10 ปี ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ACMM) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ ณ กรุงเทพมหานคร
สำหรับความร่วมมือด้านความมั่นคง ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางรับมือปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมออนไลน์ รวมถึงการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนร่วมกัน พร้อมทั้งเห็นพ้องในการร่วมมือจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ชายแดน เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย–สปป.ลาว อาทิ พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ และพื้นที่สำคัญอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านอาหาร และความร่วมมือด้านเกษตรกรรม รวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้ด้านพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งเป็นโครงการพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขณะเดียวกัน ฝ่ายไทยได้กล่าวขอบคุณ สปป.ลาว ที่วางบทบาทอย่างสร้างสรรค์และเป็นกลางต่อสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อน ครอบคลุมทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และอาชญากรรมข้ามชาติ
การหารือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ไทย–สปป.ลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมผลักดันความร่วมมือด้านกลาโหมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะยาว สะท้อนมิตรภาพอันแน่นแฟ้นยาวนานของสองประเทศเพื่อนบ้าน ที่พร้อมร่วมมือกันเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน