ครม.ลดค่าไฟไม่เกิน 3 บ./หน่วย ครอบคลุม 90% ดันโซลาร์รูฟท็อป หาสมดุลไม่ให้กระทบผู้ใช้เกิน 200 หน่วย

โฆษกรัฐบาล เผย ครม.ไฟเขียว “วาระพลังงานแห่งชาติ” ลดค่าไฟไม่เกิน 3 บาท/หน่วย ครอบคลุมคนใช้ไฟ 90% ของประเทศ เริ่มรอบบิล มิ.ย. 69 พร้อมดันโซลาร์รูฟท็อป ก.พลังงาน เร่งหาสมดุลมาตรการ ไม่ให้กระทบผู้ใช้ไฟมากกว่า 200 หน่วย
วันนี้ (28 เม.ย.) น.ส รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้มีการเสนอวาระแห่งชาติด้านพลังงานให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยประเด็นหลักได้เน้นเรื่องการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานที่มีความผันผวน และเรื่อง การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะวาระแห่งชาติด้านพลังงานจะมองอยู่สองส่วน คือ การดูแลความเดือดร้อนของประชาชนในปัจจุบันและการพัฒนาศักยภาพลดการพึ่งพาการนำเข้า ซึ่งวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลักๆ คือ กพช. ไปดำเนินการตามวาระแห่งชาติด้านพลังงาน ส่วนค่าไฟจะเป็นการดูแลประชาชนภาคครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 หน่วยแรก อัตราไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย โดยจะเริ่มอัตราใหม่ในรอบบิลเดือนมิถุนายน 2569 ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์กับประชาชนประมาณ 20 ล้านหลังคาเรือน
น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า ส่วนครัวเรือนที่ใช้ไฟมากกว่า 200 หน่วย รัฐบาลอยากให้พิจารณาติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เพราะรัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ในเรื่องของเงินก้อนดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งผ่อนจ่ายถูกกว่าค่าไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าคืนด้วย หรือกรณีที่ไม่ขายไฟก็อาจจะนำลดหย่อนภาษีได้ด้วย อย่างไรก็ตาม นอกจากรัฐบาลจะส่งเสริมให้ประชาชนใช้โซลาร์รูฟท็อปแล้ว ยังส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐได้ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปด้วย นอกจากนี้ ยังมีการตั้งเป้าให้หน่วยงานภาครัฐ ลดการใช้ไฟฟ้าลงร้อยละ 20 โดยให้ทำอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อประหยัดพลังงาน เช่น การเปลี่ยนไฟสาธารณะเป็นหลอด LED และระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบการบริหารจัดการพลังงาน เพื่อยกระดับการใชัพลังงานของประเทศในระยะยาว พร้อมย้ำว่า เป้าหมายของวาระพลังงานแห่งชาติ คือ การดูแลประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากค่าไฟและค่าพลังงานที่สูงขึ้นและการมองระยะยาวการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ (29 เม.ย.) จะมีการประชุมคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่ง กพช.ก็จะรับมติ ครม.ดังกล่าวไปดำเนินการ และนำผลการดำเนินการรายงานกับคณะรัฐมนตรีต่อไป
ส่วนข้อกังวลของประชาชนใช้ไฟมากกว่า 200 หน่วยขึ้นไปนั้น โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า รัฐบาลเข้าใจถึงข้อกังวลดังกล่าว ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาดำเนินการเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบสำหรับผู้ที่ใช้ไฟมากกว่า 200 หน่วย และมีการพูดถึงแหล่งงบประมาณที่จะมีการขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าว
“เราเข้าใจข้อกังวลที่ว่า รัฐบาลลดภาระให้กับคนกลุ่มหนึ่ง แต่ไปทำให้คนอีกกลุ่มมีภาระเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้ทางกระทรวงพลังงานกำลังพิจารณา เพื่อให้เกิดความอุ่นใจกับประชาชนทุกกลุ่ม” น.ส.รัชดา กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า ประชาชนจะได้ใช้ไฟฟ้าในอัตราที่ลดลง หรือเพิ่มขึ้น โฆษกรัฐบาลชี้แจงว่า แน่นอนว่า ในส่วนของครัวเรือนที่ใช้ไฟน้อยไม่เกิน 200 หน่วย จะอยู่ในอัตรา 3 บาทต่อหน่วย แต่ผู้ที่ใช้ไฟเกินกว่า 200 หน่วย จะมีกระบวนการชี้แจงออกมาในภายหลังว่าจะทำอย่างไรว่าการลดค่าไฟให้กับคนกลุ่มแรกจะไม่ไปส่งผลให้เกิดความกังวลใจกับประชาชนกลุ่มอื่น อย่างไรก็ตาม การลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนกลุ่มแรกที่ใช้ไฟไม่เกิน 200 หน่วย มีถึง 20 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของผู้ใช้ไฟทั้งประเทศ ถือว่าเป็นประโยชน์ของคนจำนวนมาก