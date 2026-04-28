นายกฯ ห่วง “เอลนีโญ” จี้ มท.-เกษตรฯ-อุตฯ-สนทช.ผนึกกำลังเชิงรุก “ป้องกันก่อนเกิดปัญหา” ปชช.มีน้ำกินใช้

รัฐบาลขยับรับมือวิกฤตภัยแล้ง! นายกฯ ห่วงใยสถานการณ์ “เอลนีโญ” หลังเข้าสู่เดือน พ.ค. กำชับมหาดไทย-เกษตรฯ-อุตฯ และ สนทช. ผนึกกำลังเชิงรุก เน้น “ป้องกันก่อนเกิดปัญหา” มุ่งเป้าประชาชนมีน้ำกิน น้ำใช้
วันนี้ (28 เม.ย.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยแล้งโดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่เดือนพฤษภาคมที่จะมีสถานการณ์ “เอลนีโญ่” จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลเร่งขับเคลื่อน โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการดูแลปัญหาประชาชนในปีนี้ ด้วยการเริ่มต้นป้องกัน ไม่ใช่รอปัญหา ดังนั้น จึงฝากให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการป้องกันและดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยทำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดและพอเพียง ตลอดจนได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกรที่ต้องมีมาตรการให้ทำการเกษตรที่เหมาะสมให้กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ให้มีรายได้ที่เหมาะสม ขยายวงสู่ภาคอุตสาหกรรม ที่จะต้องดูแลเรื่องของน้ำและความจำเป็นในภาคของอุตสาหกรรมให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด