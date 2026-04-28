รัฐบาลดัน พ.ร.บ.ป่าชุมชน หวังสร้างโมเดล “คนอยู่กับป่า” ยกระดับรายได้คาร์บอนเครดิตสู่ท้องถิ่น

โฆษกรัฐบาล เผย เร่งดัน พ.ร.บ. ป่าชุมชน หวังสร้างโมเดล “คนอยู่กับป่า” พร้อมยกระดับรายได้คาร์บอนเครดิตสู่ท้องถิ่น
วันนี้ (28 เม.ย.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้ให้ดำเนินการผลักดันพระราชบัญญัติสำคัญของประเทศไทย อาทิ เรื่องของป่าชุมชนที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งการผลักดันพระราชบัญญัติดังกล่าว ถือเป็นก้าวสำคัญในพื้นที่ทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่ รักษาป่าและได้รับประโยชน์จากการดูแลรักษาป่า ซึ่งจะทำให้คนในชุมชนและกรรมการชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตมากขึ้น จากปัจจุบันมีเพียง 5% ซึ่งรายได้น้อยมาก ทั้งนี้ หากรัฐบาลสามารถผลักดันพระราชบัญญัตินี้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาจะทำให้รายได้จากขายคาร์บอนเครดิตจะตกอยู่กับประชาชนในพื้นที่ มากกว่า 11,000 แห่ง