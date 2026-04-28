“อรรถกร” ยัน กธ.- ปชน.ร่วมงานราบรื่น ชี้ “ธรรมนัส” ตรงไปตรงมา ขอถกก่อนเคาะร่วมลงชื่อสอบ ป.ป.ช.

“อรรถกร” เผย กล้าธรรมร่วมงาน ปชน.ได้ราบรื่น ชี้ “ธรรมนัส” ตรงไปตรงมา ขอหารือก่อนเคาะร่วมลงชื่อฝ่ายค้าน ยื่นสอบ ป.ป.ช. คดี “ศักดิ์สยาม”
วันนี้ (28 เม.ย.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน นายอรรถกร ศิริลัทธิยากร สส.ฉะเชิงเทรา พรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทของพรรคกล้าธรรม ในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน ว่า ตนได้เปิดอกพูดคุยกับตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ตั้งแต่วันแรกที่มีการประชุมวิปฝ่ายค้าน และตนได้บอกไปแล้วว่า แนวทางการทำงานของพรรคกล้าธรรม จะทำงานอย่างตรงไปตรงมา แต่อะไรที่เห็นไม่ตรงกัน เราก็จะแจ้งกับเขา ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และทำงานกันได้ด้วยดีตลอดสองเดือนที่ผ่านมา
เมื่อถามว่า ทำงานกับพรรคประชาชนเป็นอย่างไรบ้าง นายอรรถกร กล่าวว่า ทำงานร่วมกันโดยไม่มีปัญหา ตนเป็นแนวทำงานแบบพูดตรงๆ และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.บัญชีรายชื่อ และประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ก็ทำงานอย่างตรงไปตรงมา เราเชื่อว่าการทำงานแบบนี้ดีที่สุด แต่ละฝ่ายจะได้ไม่ต้องลำบากใจ และไม่ต้องเดาว่าพรรคกล้าธรรมจะทำอย่างโน้นอย่างนี้หรือไม่ ตนทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้
เมื่อถามว่า พรรคกล้าธรรมจะร่วมลงชื่อยื่นต่อประธานสภา เพื่อส่งศาลฎีกาให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในคดีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ด้วยหรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ในที่ประชุมวิปฝ่ายค้านอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งแต่ละพรรคแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ และตนได้บอกไปว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ต้องมาคุยกับกรรมการบริหาร และสมาชิกพรรคกล้าธรรมก่อน ว่าจะมีแนวทางอย่างไร ซึ่งเขาก็ยินดีจะทำงานในลักษณะนี้ ดีกว่าไปรับปากเห็นด้วย แล้วมาเปลี่ยนทีหลัง
เมื่อถามว่า ในพรรคได้มีการพูดคุยกันแล้วหรือยัง นายอรรถกร กล่าวว่า จะคุยในอีก 1-2 วันนี้