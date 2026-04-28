“อรรถกร” ติงทุเรียนลูกละ 100 ได้ผลระยะสั้น ขอให้มองในมุมเกษตรกรด้วย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อดีต รมว.กษ. ชี้ ทุเรียนลูกละ 100 เหนื่อยเกษตรกร มองได้ผลระยะสั้น ขอให้มองในมุมเกษตรกรด้วย

วันนี้ (28 เม.ย.) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา พรรคกล้าธรรม ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีที่ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เชิญ พิมรี่พาย อินฟลูเอนเซอร์ มาช่วยขายทุเรียนราคาเริ่มต้นผลละ 100 บาท ว่า ตนมองเรื่องนี้เป็น 2 มุม คือ ความตั้งใจในการโปรโมตสินค้า ซึ่งทุเรียน เป็นหนึ่งในผลไม้เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ประเทศกว่าแสนล้านบาท แต่การขายราคาเช่นนี้ ย่อมมีผลกระทบต่อเกษตรกร ที่ต้องการปรับราคาทุเรียนเกรดพรีเมียม ที่มีราคาสูงขึ้น ซึ่งในอนาคต อาจมีการปรับราคาให้เท่ากัน ดังนั้น ในเรื่องนี้ ส่วนตัวตนเคยทำมาแล้ว กับการแก้ปัญหาราคาลำไย ร่วมกับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ อดีตรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการให้อินฟลูเอนเซอร์มาดึงดูด เพื่อสร้างความต้องการ แต่ส่งผลได้ระยะสั้นเท่านั้น และอยากให้คิดถึงมุมของเกษตรกรด้วย เพราะเกษตรกรต้องดูแลทุเรียน และเก็ยเกี่ยวผลผลิตได้ 1 ครั้ง ใน 1 ปี ซึ่งหากขายได้เพียงลูกละ 100 บาท ก็เหนื่อย