กธ.ปรับโครงสร้างใหม่ “ธรรมนัส” นั่งหัวหน้าเอง “นฤมล” คุมเงินพรรค “ไผ่” คงนั่งเลขาฯ ยังไม่ชัดสู้ศึก กทม.

พรรคกล้าธรรม ประชุมใหญ่สามัญปรับโครงสร้างใหม่ ให้สอดคล้องกับจำนวน สส. ที่เพิ่มขึ้น ดัน “ผู้กอง” นั่งหัวหน้าพรรค ส่วนเลขาฯ คนเดิม “ไผ่ ลิกค์” - “นฤมล” คุมเงินพรรค ยังไม่ชัดพรรค ส่งชิง ผู้ว่าฯ กทม.- สก.ขอคุยผู้บริหารพรรคชุดใหม่
วันนี้ (28 เม.ย.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา ในฐานะนายทะเบียนพรรค กล่าวถึงการประชุมสามัญประจำปี 2569 ว่า เราจะปรับโครงสร้างของพรรคใหม่ทั้งหมด หากมองย้อนกลับไปในรัฐบาลที่แล้วพรรคกล้าธรรม มี สส. 24 คน แต่หลังการเลือกตั้งที่ผ่านมา พรรคกล้าธรรม มี สส.เพิ่มขึ้น 3 เท่า เพื่อให้ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละภาค จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง โดยเฉพาะในส่วนผู้บริหาร และเติมบุคลากรที่จะเข้ามาช่วยทำงานและดูแลในพื้นที่ อย่างน้อย 4-5 ภาค จะต้องมีคนดูแลในภาพรวมและรวมศูนย์อยู่ตรงกลาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของพรรคกล้าธรรม ตามที่ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ได้ประกาศไว้ในช่วงหาเสียง ซึ่งบุคลากรก่อนหน้านี้อาจจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวา แต่วันนี้เราจะทำให้แต่ละภาคมีความใกล้เคียงกัน เพื่อจะได้ทำงานอย่างครอบคลุม
นายอรรถกร กล่าวอีกว่า จำนวนกรรมการบริหารพรรคจะมีกว่า 20 คน ซึ่งจะเอาคนที่มีความพร้อม และมีใจที่อยากมาร่วมทำงาน โดยไม่ได้แบ่งว่าใครเป็น สส. หรือ อดีต สส. แต่มองว่าทุกคนเป็นสมาชิกพรรค ซึ่งมีสิทธิเสนอตัวเข้ามาทำงาน
ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พรรคกล้าธรรม มีการเตรียมความพร้อมที่จะส่งผู้สมัครลงหรือไม่ นายอรรถกร ระบุว่า ขอให้รอคุยกับผู้บริหารชุดใหม่ดีกว่า เพราะวันนี้ จะต้องมีการประเมินอีกครั้งว่าจะสู้ศึกในสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. หรือไม่ ซึ่งตนไม่สามารถตอบแทนเพื่อนสมาชิกจากกรุงเทพมหานครได้ แต่เชื่อว่าถ้าหากพรรคส่งผู้สมัคร ก็ต้องหาบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด แล้วหากเราไม่ส่งผู้สมัคร ก็จะต้องมีเหตุผล มาชี้แจงในภายภาคหน้า
สำหรับคณะกรรมการบริหารพรรคกล้าธรรมชุดใหม่ 20 คน คาดว่าจะประกอบด้วย
1. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรค
2. นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรค
3. ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิก
4. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายทะเบียนพรรค
5. นายอิทธิ ศิริลัทธิยากร กรรมการบริหาร
6. นางสาวณภาภัช อัญชสาณิชมน กรรมการบริหาร
7. นายจรัญ จันทร์แก้ว กรรมการบริหาร
8. นายสุชาติ อุสาหะ กรรมการบริหาร
9. นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ กรรมการบริหาร
10. พลเรือโท นิรัตน์ ทากุดเรือ กรรมการบริหาร
11. นายนิกร ซัจเดว กรรมการบริหาร
12. นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข กรรมการบริหาร
13. นายภูรินทร์ เชิดชื่น กรรมการบริหาร
14. นายสมศักดิ์ แสงอารยะกุล กรรมการบริหาร
15. นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ กรรมการบริหาร
16. นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหาร
17. นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ กรรมการบริหาร
18. นายประมวล พงศ์ถาวราเดช กรรมการบริหาร
19. ดร.เจนจิรา รัตนเพียร กรรมการบริหาร
20. นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ กรรมการบริหารขณะที่
รองหัวหน้าพรรค 12 คน ประกอบด้วย
21. พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่
22. นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา
23. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
24. นายอัครา พรหมเผ่า
25. นายนัจมุดดีน อูมา
26. นายเอกราช ช่างเหลา
27. นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ
28. นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว
29. จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ
30. นายองอาจ วงษ์ประยูร
31. นางรัชนี พลซื่อ
32. พันโท สินธพ แก้วพิจิตร
ส่วนโฆษกพรรค คือ นายอรรถกร ศิริลัทธิยากร สำหรับที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน / นางปวีณา หงสกุล / พลตำรวจเอก ประจวบ วงศ์สุข