กองทุน DE เร่งเครื่อง! เปิดคลินิกเชียงราย จุดประกายเศรษฐกิจดิจิทัลไทย ปูทางสู่ทุนใหญ่ระดับประเทศ

กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯยกทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เชียงรายติดอาวุธความรู้ แนะนำขั้นตอนขอทุนครบวงจร ปั้นโครงการคุณภาพ ดันไอเดียนวัตกรรมสู่โอกาสรับทุนจริง ปี 2569
เมื่อวันที่24 เมษายน ที่จ.เชียงรายกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุน DE) เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลสู่ระดับพื้นที่โดยจัดกิจกรรม “คลินิกกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE Fund Clinic)” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินงานและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนฯสู่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขอรับการสนับสนุนทุน ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนด้านดิจิทัล ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึกควบคู่กับการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับศักยภาพของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนด้านดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบรรยากาศ ที่เป็นกันเองและสร้างสรรค์ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ในงาน ดร.วรรณศิริ พัวศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” เน้นเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเน้นย้ำบทบาทของกองทุนฯ ในฐานะกลไกสำคัญในการสนับสนุนโครงการที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
นอกจากนี้ จะยังมีการบรรยายหัวข้ออื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวข้อ “แผนปฏิบัติการของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี 2569” โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการงานที่สอดคล้องตามนโยบาย ความเป็นไปได้ และความยั่งยืนของโครงการในระยะยาว และหัวข้อ “แนวทางและกระบวนการขอรับทุน” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติทุน ซึ่งดำเนินการอย่างโปร่งใส และผ่านการกลั่นกรองหลายระดับ เพื่อคัดเลือกโครงการที่มีคุณภาพและทำได้จริง โดยช่วงท้ายของงาน มีผู้ให้ความสนใจขอรับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัว และมีหลายโครงการได้นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมดิจิทัลที่ตอบโจทย์สังคมอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านการแพทย์ สาธารณสุข และการศึกษา โดย “คลินิกกองทุน DE” ได้ให้คำแนะนำและไขข้อข้องใจเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเขียนโครงการที่เป็นประโยชน์ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถนำคำแนะนำดังกล่าวกลับไปพัฒนาโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการประจำปี 2569 ของกองทุน DE ที่จะเปิดขึ้นในปีนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับทุนได้ผ่าน https://defund.bde.go.th และ facebook ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม